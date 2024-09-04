Завершились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Завершились съемки фантастической комедии "Дорогая, я больше не перезвоню" с Никитой Ефремовым в главной роли.

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Производством проекта занимались кинокомпания ID Production, онлайн-кинотеатр Okko при участии телеканала "Россия 1" и "Национальной Медиа Группы". Режиссером и сценаристом выступил Александр Фомин.

Сюжет разворачивается вокруг молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё, но счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем. Внезапно он впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая напоминает аэропорт из его последней рекламы.

Рейсов всего два - или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь - обратно, в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием "Дорогая, я больше не перезвоню".

Также в ролях: Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.