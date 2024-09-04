Тим Бертон получил именную звезду в Голливуде

Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт Тим Бёртон получил звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает газета «Культура».

Двукратный номинант на получение премии «Оскар» получил её за фильмы. На церемонии открытия памятного знака присутствовали актеры Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дени Де Вито, Моника Беллуччи и Дип Рой.

Последней работай Бёртона стал фильм «Битлджус Битлджус». Его мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале.

Ранее стало известно, что Тим Бертон поставит ремейк фильма «Атака 50-футовой женщины», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».