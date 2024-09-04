Киностудия «Союзмультфильм» засудила бизнесмена из-за копилок с волком

Киностудия «Союзмультфильм» судилась с предпринимателем из Новосибирска. Причиной для судебных разбирательств стал волк из мультфильма «Жил-был пес», который произносит крылатую и всенародно любимую фразу: «Ну ты это, заходи, если что». Продукцию с мультяшным персонажем продавали в торговой точке сибиряка.

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Исковые требования рассматривал Арбитраж Новосибирской области. Изначально киностудия просила выплатить ей за незаконное использование образа известного мультгероя 50 тысяч, но потом снизила сумму до 10 тысяч рублей. Сообщается, что представитель «Союзмультфильма» пришел в магазин и купил копилку. Товар и чек стали главными доказательствами правоты истца.

31 августа было принятое решение: бизнесмен выплати 10 тысяч киностудии и еще 2 тысячи — госпошлину в бюджет.