По "Пушкинской карте" купили более 30 млн билетов на сеансы российского кино

Более 30 млн билетов по "Пушкинской карте" приобретено на посещение российских фильмов. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наверное, простой вам пример приведу, который ярко характеризует ситуацию с уходом Голливуда и продвижением нашего кино. Хорошо известная вам "Пушкинская карта" - это молодые люди 14-22 лет, которые часто ходят в кинотеатры. Так вот, из 72 млн билетов, которые приобретены по "Пушкинской карте" на самые разные мероприятия, 31 млн - это билеты на российское кино. Вот вам ответ на уход Голливуда", - сказала она после пресс-конференции в ТАСС.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что порядка 72 млн билетов на сумму более 34,5 млрд рублей было приобретено по программе "Пушкинская карта".

Программа "Пушкинская карта" стартовала в сентябре 2021 года, она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Карту могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Ее номинал составляет 5 тыс. рублей.