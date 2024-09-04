Лучшие фильмы о героях, переосмысливших свой путь

Каждый человек хотя бы раз находился в состоянии бесконечных перемен, и неважно, возрастной кризис это, или просто новый жизненный этап. В такие моменты важно понять: меняться – это нормально. А чтобы облегчить и без того непростой период, мы подготовили для вас подборку занимательных фильмов о героях, переосмысливших свой путь.

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1. Между нами (2024)

Добрый и семейный фильм с нотками мистики для тех, кто потерял веру в себя и не может найти силы довести дела до конца. Жизнь талантливого драматурга Мити перестаёт быть размеренной, когда он обнаруживает в своей квартире новых жильцов: двух сестёр, которые недавно переехали в Москву. Казалось бы, как они заселились туда без ведома хозяина квартиры? Всё просто. Митя, по невероятно сложившимся обстоятельствам, превратился в призрака. В этой ситуации наш герой, и без того потерявший веру в себя, совсем отчаивается и не надеется дописать пьесу, однако новоиспечённые жизнерадостные сожители помогают ему довести дело до конца.

2. Идеальный бойфренд (2019)

В жизни случаются ситуации, в которых амбиции берут верх над их хозяевами, и люди готовы сделать всё, лишь бы добиться своей цели. Старшеклассник Брукс, несмотря на материальное положение своей семьи, твёрдо решил стать успешным и поступить в Йель. Чтобы заработать на обучение, он создаёт приложение, через которое девушки могут связаться с ним и назначить свидание за материальное вознаграждение. Брукс становится рок-звездой, паинькой и даже типичным хулиганом, чтобы получить заветную сумму, которая может изменить его жизнь. В погоне за деньгами он осознает, что на самом деле не знает, чего хочет и пытается разобраться в себе.

3. Как отделаться от парня за 10 дней (2003)

Классическая история о плохом парне Бенджамине, который решил поспорить со своим боссом, что сможет завоевать любую девушку. Вот только этой любой девушкой оказывается журналистка Энди, пишущая статью «Типичные ошибки, которыми женщины отталкивают от себя мужчин». Как настоящий профессионал, девушка решает совершить все эти ошибки в отношениях с первым встречным парнем, которым и оказывается Бенджамин. В череде бесконечной лжи герои понимают, что друг другу не безразличны, и сильно меняются, переживая необычные ситуации.

4. Бойфренд из будущего (2013)

Люди постоянно куда-то торопятся, стремятся всё изменить и сделать лучше в погоне за мимолётным счастьем. Тим – успешный молодой адвокат, который… умеет перемещаться во времени. Но он знал об этом не всегда, и осознал ценность бытия только после смерти своего отца, к которому Тим периодически возвращается за советами, пользуясь своими способностями. Фильм подарит всем зрителям ощущение собственной ценности, заставит задуматься о том, что действительно важно и переосмыслить свою жизнь.

5. Папе снова 17 (2009)

Отец двоих детей Майк проживает свою обычную жизнь: ходит в офис на нелюбимую работу, общается с семьёй по выходным и терпит строптивую жену. Но так было не всегда, ведь Майк был звездой старшей школы, самым талантливым баскетболистом, подававшим большие надежды. В решающий для его карьеры день, Майк узнаёт о беременности своей любимой девушки и принимает решение бросить баскетбол, чтобы иметь возможность обеспечить свою семью. Каждый день Майк жалеет об этом решении, но вдруг ему выпадает возможность всё изменить – он оказывается в теле себя 17-летнего, в череде приключений открывая для себя новые смыслы.