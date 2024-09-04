Киностудия на Рязанском проспекте станет одной из крупнейших в стране

На месте бывшей промзоны, расположенной на юго-востоке столицы, успешно работает вторая площадка Киностудии им. М. Горького. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в перспективе она станет одной из крупнейших в России. По словам столичного градоначальника, чтобы создать в этом месте полноценную киностудию, пришлось реконструировать старую промышленную зону, в том числе построить четыре стандартных съёмочных павильона, два павильона для съёмок с технологией расширенной реальности, тематический павильон «Полиция», Центр моды и дизайна и центр костюма и реквизита «Жар-птица».

В скором времени откроются павильон для свободной застройки площадью 630 кв. метров, павильон с циклорамой и два павильона с постоянными интерьерными декорациями больницы и квартиры.

Во время посещения киностудии мэр Москвы вручил городские награды деятелям российской киноиндустрии за большой вклад в развитие отечественного кинематографа, за многолетнюю плодотворную работу и в связи с празднованием Дня российского кино.

В 2023 году Киностудия им. М. Горького была передана в собственность города. Программа ее развития охватывает три площадки. Это историческая территория на улице Сергея Эйзенштейна, на Валдайском проезде, а также новая площадка на Рязанском проспекте, д. 8а. Фото: АГН "Москва"