Артистка вспоминает о съемках фильма «Любовь и голуби»

40 лет назад на киноэкраны Советского Союза вышел фильм "Любовь и голуби", цитаты из которого вмиг разлетелись по стране. Он и сегодня остается любимым - уже и для новых поколений зрителей. А для самодеятельной артистки из Медвежьегорска фильм стал незабываемой частью жизни.

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Профессионалы и любители

Поначалу Владимир Меньшов, режиссер лирической комедии, снятой по сценарию Владимира Гуркина, отправился искать натуру в Сибирь. Именно там жили супруги, чья семейная история стала основой сюжета. Однако в итоге для съемок выбрали карельский городок Медвежьегорск. Здесь съемочная группа нашла и артистов "из народа", исполнивших деревенскую кадриль взамен привезенных из Москвы профессионалов.

Как это получилось, "Родине" рассказала жительница Медвежьегорска Зинаида Шарпарь:

- В то время я руководила танцевальным коллективом в доме культуры. Приходит ко мне девушка из съемочной группы и предлагает поставить танец для фильма. Где я и где "Мосфильм"?! Я испугалась и отказалась. Но на репетицию со своим партнером Володей Панковым пришла - к тому времени из Москвы уже был доставлен хореограф и две танцевальные пары профессионалов. На сцене они с энтузиазмом "отбивали коленца". Где голова, где ноги, трудно было понять - настолько вычурными оказались их движения в танце.

- Не то! - коротко заключил Владимир Меньшов. Оказалось, ему нужна кадриль деревенская, вот, собрались бабушки на завалинке, встали и - пустились в пляс.

Меньшову нужна была кадриль деревенская: собрались бабушки - и пустились в пляс.

В итоге вместо профессионалов танцевать с актерами выпустили нас и несколько пар из села Паданы - участников Сегозерского народного хора. А танцорам из народа ничего и показывать не надо - их только на сцену выпусти! Только вышли - ноги сами пустились в пляс. Танцевали на деревянном помосте, появившемся на месте срочно вскопанного хозяевами картофельного поля.

Первая проходочка

Хористы из Падан выступали в своих нарядах. А вот костюм 32-летней Зинаиды показался постановщикам слишком нарядным - танцорше "Мосфильм" выдал платье. И когда она с напарником сделала первую проходочку - с настроением, весело, легко, слаженно, оператор воскликнул:

- Я бы вас на передний план поставил. Но уж очень бабушка среди вас колоритная танцует, в белом платочке и кофточке из комбината бытового обслуживания...

- Танцевали с актерами на съемочной площадке, но вне нее общались, конечно, немного, - продолжает Зинаида Яковлевна. - С утра мы подходили к гостинице, где жили актеры. И пока ждали автобус, отвозивший на место съемок, Людмила Гурченко каждый раз, ненакрашенная, в голубой косынке на голове, в сторонке сосредоточенно отбивала чечетку. Конечно, запомнился режиссер Владимир Меньшов. Появившись впервые на месте съемок, он упал на землю, обхватил голову руками и выпалил эмоционально: "Я просто шалею от этой красоты!". Режиссера охладил оператор: "Вставай давай, земля же холодная!" Съемки-то проходили в октябре.

За шесть дней съемок Зинаида получила от "Мосфильма" 30 рублей. Большие деньги, если учесть, что ее месячная зарплата составляла 100 рублей, и, чтобы вырастить дочь, приходилось подрабатывать на свадьбах и юбилеях.

Дружба на десятилетия

Через 20 лет Владимир Меньшов и актер Александр Михайлов с женой снова приехали в Медвежьегорк на юбилей фильма. Зинаида Шарпарь тогда уже работала директором районного дома культуры. По ее словам, каблуки стоптала, пока готовилась к встрече. Букеты цветов, огромные, что двух рук не хватало, чтобы их удержать, привезли из Петрозаводска. Зинаида "убилась", доставая сырокопченую колбасу и красную рыбу на стол знаменитым гостям. Старшая сестра Людмила напекла пирогов с яблоками, творогом, брусникой. Пироги сестры оказались фаворитом стола.

- Можно мы с собой оставшиеся в Москву заберем? - попросили московские гости и передали один букет для Людмилы.

Весело было и на премьере фильма в медвежьегорском кинотеатре. Когда на сцену вышла хозяйка дома, где снимался фильм, оператор обратился к ней:

- Ну, извините, тетя Лиза, что корова ваша не попала в кадр!

Конечно, Зинаида Яковлевна пересматривала фильм не однажды. И фразы из него, как и у всей страны, давно в обиходе. С улыбкой рассказывает, что как-то села в вагон поезда, несколько женщин расположились друг против друга и разговаривают. Ей пришлось переждать окончания беседы на боковой полке. А потом подсела поближе: "Извините, помешаю вам деньги прятать!". Попутчицы - давай хохотать, тоже им эта фраза киношная известна. А в то, что Зинаида участвовала в культовой картине, сначала и не поверили!

И любовь, и голуби живы!

Из 14 народных танцоров сегодня в живых осталось трое. Но эту яркую страницу не забывают ни они, ни их земляки. Общественники села Паданы до сих пор "ведут" тему фильма.

В Троицу библиотечно-досуговый центр "Сегозерье" устроил сельчанам костюмированное представление - вспоминали сцены из фильма, хороводили, как теперь принято, фигурами. Школьники из Падан сняли документальный фильм, посвященный участию сегозерских хористов в "большом кино".

Жаль только, в титрах фильма танцоры кадрили - участники Сегозерского хора - обозначены не были...

- Огорчает меня это? Не знаю. В фильме кадриль длится всего три минуты, а воспоминаний хватило на всю жизнь, - улыбается Зинаида Яковлевна.

На память о съемках в ее семейном архиве хранится сценарий с автографами киношных знаменитостей.

P.S.

Летом Зинаида Яковлевна, в который раз побывав на месте съемок, станцевала ту самую кадриль под овации туристов. Хоть деревянный дом N 12 по улице Нижней в Медвежьегорске давно сгорел, нынешний хозяин Евгений Шульга построил новый и в точности восстановил декорации фильма.