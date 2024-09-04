Вышел новый трейлер сериал «Зорро» с Жаном Дюжарденом

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал дублированный трейлер сериала «Зорро» с Жаном Дюжарденом. Премьера шоу состоится 6 сентября — в этот день выйдут сразу три серии, а всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

Сериал «Зорро» рассказывает о благородном доне Диего де ла Вега, который ушёл на покой с стал мэром Лос-Анджелеса в 1821 году. Когда в городе набирает силу бизнесмен, добившийся влияния с помощью коррупции и шантажа, главный герой теряет терпение. Он решает начать против злодея борьбу, вооружившись рапирой, сев на коня и скрыв лицо маской. Вот только его желание справедливости теперь начинает угрожать браку с Габриэллой и отношениям с отцом. Что окажется важнее – семья или справедливость?

Главные роли в сериале исполнили Жан Дюжарден («Артист»), Андре Дюссолье («Амели») и Одри Дана («Афера доктора Нока»). Режиссёрами выступили Эмили Нобле и Жан Батист Сорель.