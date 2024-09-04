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Вышел трейлер детектива "Идеальная пара" с Николь Кидман и другими звездами

Netflix представил трейлер детективного сериала "Идеальная пара" с Николь Кидман в главной роли. Режиссером проекта выступила Сюзанна Бир.

Вышел трейлер детектива «Идеальная пара» с Николь Кидман
© Российская Газета

По сюжету вот-вот состоится свадьба Амелии. Она выходит замуж за представителя очень богатой семьи, но перед самой церемонией рядом с местом ее проведения обнаруживают труп. Теперь под подозрением - все участники праздника.

Также в ролях: Лив Шрайбер, Ив Хьюсон, Дакота Фаннинг и Меган Фэйи.

Премьера состоится на Netflix 5 сентября.

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Сюзанна Бир
Ив Хьюсон
Николь Кидман
Netflix