Вышел трейлер детектива "Идеальная пара" с Николь Кидман и другими звездами
Netflix представил трейлер детективного сериала "Идеальная пара" с Николь Кидман в главной роли. Режиссером проекта выступила Сюзанна Бир.
По сюжету вот-вот состоится свадьба Амелии. Она выходит замуж за представителя очень богатой семьи, но перед самой церемонией рядом с местом ее проведения обнаруживают труп. Теперь под подозрением - все участники праздника.
Также в ролях: Лив Шрайбер, Ив Хьюсон, Дакота Фаннинг и Меган Фэйи.
Премьера состоится на Netflix 5 сентября.