С 5 по 15 сентября в Торонто будет проходить ежегодный кинофестиваль. В честь данного события кинокомпания «Вольга» раскрыла пять картин, которые после феститваля доберутся до российского проката.

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Какие фильмы с кинофестиваля в Торонто покажут в России

Хоррор «Субстанция» с Деми Мур — премьера 19 сентября;

Драма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью — 31 октября;

Триллер «Еретик» с Хью Грантом — 14 ноября;

Байопик «Быть лучше: История Робби Уильямса» — 26 декабря;

Экранизация повести Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — дата не раскрывается.

Что касается последней картины из списка, то ей режиссёром выступил Майк Флэнаган, известный по фильму «Доктор Сон», «Падению дома Ашеров» и другим фантастическим триллерам.