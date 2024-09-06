В Дагестане состоялось открытие фестиваля кино «RТ.Док: Время наших героев»

В Махачкале в Кумыкском театре им. А. П. Салаватова с аншлагом прошла грандиозная церемония открытия II Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев". Телеканал RT проводит фестиваль совместно с правительством Республики Дагестан в годовщину 25-летия разгрома международных бандформирований на территории региона. Поэтому часть программы посвящена военным событиям 1999 года.

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"Для нас символично, что фестиваль проходит в канун 25-летия разгрома международных бандформирований. И то, что здесь по инициативе канала RT совмещены эти два события. Потому что это историческая связь, это преемственность поколений. И если бы не было героев этих 25 лет назад, наверное, не было бы и сегодняшних героев сейчас", - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов.

"Я не знаю, что сейчас может быть нужнее и важнее, чем вот такие фестивали и просмотры таких фильмов на больших экранах, в телеэфире, в Сети интернет, где угодно. Сейчас надо показывать эти фильмы, чтобы люди знали своих героев в лицо", - заявила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

На церемонии открытия зрители услышали хиты легендарной рок-группы "СерьГа" и любимые песни в исполнении местных коллективов. Особенно гостей фестиваля тронуло выступление пятилетней Яны Полуэктовой, она приехала спеть песню "Дорогие мои пацаны" из Кизляра.

После концертной программы состоялась премьера военкора, автора RT Documentary Руслана Гусарова и главного режиссера RT Documentary Артема Сомова "Будем жить!". Кино - о силе духа, воле и вере настоящих людей. В центре сюжета три полные драматизма и любви к жизни истории: ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжёлые ранения, но выжили и не сломались.