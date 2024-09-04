Хоакин Феникс сбросил больше 20 килограмм для роли в «Джокере 2»

Недавно Хоакин Феникс пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора речь зашла о грядущей картине «Джокер 2», которая продолжит историю Артура Флека. По словам Феникса, для роли Джокера ему пришлось скинуть больше 20 килограмм.

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Напомним, в сиквеле главный герой выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харлин принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Сначала «Джокера 2» покажут в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре, а премьера в мировом прокате состоится 4 октября.