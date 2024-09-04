Свыше половины россиян продолжают ходить на голливудские фильмы в кино

Социологическое исследование, проведенное компанией Wanta Group, показало, что 58% россиян продолжают смотреть в кинотеатрах голливудские фильмы, несмотря на то, что официально большая часть западных блокбастеров в стране не прокатывается. При этом среди респондентов от 18 до 24 лет таких было аж 66%, тогда как люди старше 34 продолжили смотреть их в кино лишь в 45% случаев.

© runews24.ru

В исследовании приняла участие 1000 человек из городов с населением свыше 1 млн человек. Опрос также показал, что в регионах на голливудские фильмы ходят даже немного чаще, чем в Москве и Петербурге: 60% против 55% и 58%. Но если в 2021 году 8 из 10 самых кассовых лент были американского производства, то в 2023 году таких осталось всего две.

Ранее сообщалось, что 29 августа в официальный российский прокат вышел боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

4 сентября на Apple TV+ вышли первые два эпизода четвертого сезона британского шпионского триллера «Медленные лошади».