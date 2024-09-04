Daft Punk появятся в байопике Фаррелла Уильямса

Завершивший творческую карьеру французский электронный дуэт Daft Punk появится в байопике Фаррелла Уильямса «Piece By Piece». Об этом сообщает New Musical Express.

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В частности, Тома Бангальтер и Ги-Манюэль де Омем-Кристо засветились на официальном постере анимационной ленты, которую режиссёра Морган Невилл создаёт в сотрудничестве с производителем конструктора Lego.

Также в картине появятся Jay-Z, Гвен Стефани, Кендрик Ламар, Снуп Догг, Джастин Тимберлейк и другие. Невилл отметил, что «все они являются частью истории Фаррелла».

Фильм «Piece By Piece» выйдет 11 октября.

Ранее музыкант Quinn, который работал с дуэтом Daft Punk, рассказал, что у коллектива есть невыпущенная пластинка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».