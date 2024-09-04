Ана де Армас и Сидни Суини — на кадрах нового фильма Рона Ховарда

Журналисты издания Vanity Fair поделились рядом кадров со съёмок нового фильма Рона Ховарда, постановщика «Игр разума» и экранизации «Кода да Винчи». Будущая картина режиссёра получила название «Эдем» (Eden). На снимках запечатлены исполнители главных ролей, среди которых Ана де Армас и Сидни Суини.

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Лента расскажет о философе и его жене, которые в 1930-х уединенно живут на Флореане, одном из Галапагосских островов. Но однажды их покой сперва нарушает другая пара, а затем и гордая баронесса с её слугами. После этого на острове начинается борьба за власть.

Также в актёрский состав вошли Джуд Лоу, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Ричард Роксбург, Феликс Каммерер, Тоби Уоллес, Пол Глисон, Игнасио Гаспарини и другие.

Первый показ «Эдема» пройдёт на кинофестивале в Торонто. Мероприятие будет проходить с 5 по 15 сентября.

Кадры со съёмок