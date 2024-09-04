Как сообщают журналисты издания Variety, онлайн-кинотеатр Netflix выпустит анимационный сериал по «Сумеркам». Будущий проект будет основан на книге «Солнце полуночи», пересказывающей события оригинального фильма от лица Эдварда Каллена.

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Писательница Стефани Майер выступит исполнительным продюсером предстоящего шоу вместе Меган Хиббетт. Кресло сценариста займёт Синед Дейли («Соври мне», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»). Другие детали пока не раскрываются.

Пять фильмов кинофраншизы «Сумеречная сага» выходили в период с 2008 по 2012 год. В общей сложности картины собрали в мировом прокате более $ 3 млрд. Главные роли во всех частях исполнили Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер.

Сроки и дата выхода анимационного сериала неизвестны.