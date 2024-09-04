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В Москве прошла премьера психологического триллера "Трасса"

Премьера десятисерийного психологического триллера "Трасса" с Кариной Разумовской, Анной Михалковой, Лизой Ищенко и Александром Ильиным в главных ролях состоялась в Москве. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 5 сентября.

Состоялась премьера психологического триллера «Трасса»
© кадр из фильма
"Спасибо огромное артистам за то, что вы каждую секунду абсолютно весь сценарий искренне и честно прожили, чтобы эта жизнь оказалась на экране. Спасибо за безумную отдачу, вовлечение и талант, профессионализм, который нам очень помог", - сказал со сцены режиссер-постановщик сериала Душан Глигоров.

Главные роли в сериале исполнили Карина Разумовская, Анна Михалкова, Лиза Ищенко и Александр Ильин. В проекте также приняли участие Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова, Сергей Уманов, Данил Стеклов, Екатерина Стулова, Валентин Анциферов и другие.

Психологический триллер "Трасса" рассказывает историю судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова).

Автором сценария выступил Олег Маловичко. Продюсеры - Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев.

Фильмы и сериалы
Душан Глигоров
Василиса Немцова
Сергей Уманов
Иван Самохвалов
Олег Маловичко
Екатерина Стулова
Карина Разумовская
Данил Стеклов
Алексей Фатеев
Гавриил Гордеев
Семен Серзин
Елена Литвинова
Сергей Шишкин
Геннадий Смирнов
Александр Ильин
Анна Михалкова
Александр Цекало