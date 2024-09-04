Состоялась премьера психологического триллера «Трасса»

Премьера десятисерийного психологического триллера "Трасса" с Кариной Разумовской, Анной Михалковой, Лизой Ищенко и Александром Ильиным в главных ролях состоялась в Москве. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 5 сентября.

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"Спасибо огромное артистам за то, что вы каждую секунду абсолютно весь сценарий искренне и честно прожили, чтобы эта жизнь оказалась на экране. Спасибо за безумную отдачу, вовлечение и талант, профессионализм, который нам очень помог", - сказал со сцены режиссер-постановщик сериала Душан Глигоров.

Главные роли в сериале исполнили Карина Разумовская, Анна Михалкова, Лиза Ищенко и Александр Ильин. В проекте также приняли участие Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова, Сергей Уманов, Данил Стеклов, Екатерина Стулова, Валентин Анциферов и другие.

Психологический триллер "Трасса" рассказывает историю судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова).

Автором сценария выступил Олег Маловичко. Продюсеры - Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев.