На XVIII фестивале «Киновече» представят восемь фильмов

Восемь работ включены в конкурсную программу игровых художественных фильмов XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече" в Тверской области. Показы и мероприятие будут проходить с 21 по 25 сентября на восьми площадках Твери и в нескольких районах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Восемь фильмов будет в рамках конкурсной программы, большая часть из которых является премьерными показами", - сказала программный директор "Киновече" Ирина Сошникова.

XVIII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") пройдет в Тверской области второй раз с 21 по 25 сентября. Президент фестиваля - народная артистка России, кинорежиссер и сценарист, кавалер орденов Дружбы и Почета Светлана Дружинина.

В Твери площадками проведения фестиваля станут Тверской академический театр драмы, ОДК "Пролетарка", кинотеатр "Звезда", мультимедийный парк "Россия - моя история", Музей живописи В. М. Сидорова "На теплой земле", Тверское суворовское военное училище, областной Дом народного творчества и Тверская библиотека им. А. М. Горького. Кроме того, кинопоказы и творческие встречи пройдут в Торжке, Калязине, Кимрах, Бежецке, Торопце, Ржеве и Конаково, специальные показы будут организованы в селах Завидово и Тургиново.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Тверской области и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.

В 2023 году за пять дней показы фестиваля посетили более 10 тыс. зрителей. Фильмом открытия стало немое кино "Пиковая дама" 1910 года, показ картины сопровождал народный артист РФ, пианист Юрий Розум. На закрытии кинофестиваля впервые для широкого зрителя представили новый фильм режиссера и президента "Киновече" Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир".