Девять лучших мультфильмов, вышедших за лето

Лето закончилось, а вместе с ним и сезонные новинки — но это вовсе не значит, что больше не будет ярких мультфильмов. Наоборот, чем холоднее на улице, тем больше анимационных премьер нас ждёт. За лето 2024 года вышло множество любопытных мультфильмов, рассказываем, какие из них были самыми интересными.

© кадр из фильма

В финале вас ждёт традиционное голосование за любимчика — не упустите возможность помочь наиболее полюбившемуся мультфильму за это лето. Здесь анимационные ленты расставлены в порядке хронологического выхода, а в итоговом материале можно будет узнать, кто на первом месте по мнению наших читателей.

№ 1. «Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Когда вышел: 6 июня

Обзор от Тлум.Ру: тут

Девчонкам из «Сказочного патруля» скучать некогда: у брутальных гномов-рокеров похитили магическую электрогитару, и героини подозревают, что это дело не такое простое, каким кажется на первый взгляд. Ну ещё бы — тут у нас и давнее противостояние двух народов, и древнее зло, и, конечно, музыка.

№ 2. «Головоломка 2»

Когда вышел: 12 июня

Обзор от Тлум.Ру: тут

В продолжении первого мультфильма Райли взрослеет, а вместе с ней и её эмоции. У руля теперь Тревожность, а ещё к уже знакомым эмоциям добавились Стыд, Хандра и Зависть. Райли отправляется в хоккейный лагерь, где ей очень нужно произвести хорошее впечатление. Вот только подростковый возраст — не самое простое время, и он добавляет сложностей.

№ 3. «Ультрамен: Путь к вершине»

Когда вышел: 14 июня

Обзор от Тлум.Ру: тут

Известнейшему бейсболисту Кену Сато предстоит вернуться домой, чтобы стать, как в своё время его отец, супергероем Ультраменом, чтобы защищать Токио от гигантских монстров, но ситуация усложняется тем, что помимо этого ему приходится взять на себя заботу о новорожденном кайдзю — потомке этих этих самых монстров.

№ 4. «Гадкий я 4»

Когда вышел: 20 июня

Обзор от Тлум.Ру: тут

В семье Грю и Люси случается пополнение — у них появляется малыш Грю-младший, который почему-то не любит своего отца, всё время норовя как-нибудь ему навредить. Ситуация дома осложняется тем, что Грю и его семье приходится столкнуться со злодеем из своего прошлого — Максимом Ле Малом, а заодно с его роковой спутницей Валентиной.

№ 5. «Эмма в мире лам»

Когда вышел: 27 июня

Миниатюрная девочка Эмма с детства живёт в сказочном мире лам, которые заменили ей семью, но с возрастом её всё сильнее мучает вопрос о том, кто она и откуда взялась на самом деле. Это заставляет её отправиться в невероятное путешествие, где она сможет обрести новых друзей и развеять тайну собственного происхождения.

№ 6. «Побег из лабиринта времени»

Когда вышел: 25 июля

Братья-медведи Бриар и Брамбл из китайской франшизы «Медведи-соседи» попадают в передрягу, и помочь им может только их друг — бывший лесоруб Вик, который давно, казалось бы, оставил свою прежнюю жизнь и стал программистом, поселившись в мегаполисе. Но чтобы спасти своих друзей, ему предстоит отправиться в незабываемое путешествие сквозь пространство и время, а заодно вернуться к своей старой работе.

№ 7. «Гарольд и волшебный мелок»

Когда вышел: 1 августа

Гарольд живёт в своём двухмерном книжном мирке и с помощью волшебного мелка воплощает в жизнь любые чудеса. Но однажды он рисует дверь в мир реальный, куда и отправляется, чтобы его изучить и найти новых друзей, а помогает ему в этом путешествии всё тот же мелок.

№ 8. «Спасая Бикини Боттом: История Сэнди Чикс»

Когда вышел: 2 августа

Бикини Боттом, где живёт Губка Боб, оказывается похищен со дна океана, и чтобы спасти его и вернуть на место, Сэнди Чикс со своими верными друзьями отправляются в свой родной штат Техас, где их ждёт немало приключений.

№ 9. «Лунтик. Возвращение домой»

Когда вышел 29 августа

Обзор от Тлум.Ру: тут

На сей раз верные непоседливые друзья решают помочь Лунтику найти свою маму и вернуться домой на Луну. Для этого ему нужно взобраться на Чёрную гору, но подъём туда таит в себе немало приключений и опасностей, так что Лунтику и его друзьям предстоит пройти немало испытаний, чтобы добраться до цели.

А теперь время голосовать, ставьте галочку возле названия летнего мультфильма, который понравился вам больше всего. Чуть позже подведём итоги!