Российских кинопрокат составляют отечественные фильмы на 82%

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что в настоящее время 82% проката в кинотеатрах составляют фильмы отечественного производства.

© кадр из фильма

«До этого 70-75% от проката были американские фильмы и 30% — за это бились российские фильмы. <…> Теперь 82% — это российские фильмы», — сказала Любимова в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как отметила министр, по уровню кассовых сборов страна вернулась к уровню, который был до пандемии.

Если в 2021 году выручка составляла 40 млрд рублей, то в 2023 году — 39 млрд, с учётом уменьшения числа иностранных фильмов в прокате.

Ранее сообщалось, что мероприятия Московской недели кино посетили более 600 тыс. человек.