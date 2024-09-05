В Москве стартует фестиваль документального кино "Докер"

Более 50 картин из 30 стран покажут на 10-м Международном фестивале документального кино "Докер", который пройдет в Москве с 5 по 15 сентября, в том числе будет представлена лента о событиях на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

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"За 10 дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 56 новых фильмов из 30 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. Фильмы этого года - призеры и участники престижных киносмотров 2023 и 2024 годов", - говорится в сообщении.

Смотр включает в себя конкурсные программы полного и короткого метра, а также конкурсную программу документальных кинокартин об информационных технологиях "Let IT dok!".

В конкурсную программу полнометражных фильмов вошло 12 историй. В частности, в конкурсе покажут ленту "Среди мертвых, среди живых" - это вторая работа Алены Полуниной о событиях на Донбассе с 2015 года. В конкурсе короткого метра - 15 работ. В 2024 году в программе "Let IT dok!" собраны пять IT-фильмов, "фокусирующихся на переменах, происходящих в жизни благодаря развитию информационных технологий, и способах к ним адаптироваться", отметили в пресс-службе.

Кроме того, состоятся показы специальной секции о ментальном здоровье "Док терапия", ее сеансы пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами. 15 историй, снятых в разных уголках страны, будут показаны в секции отечественного кино "Док станция", а программа Doker space kids познакомит детей, подростков и их родителей с историями о вселенной.

Фестиваль откроется в Москве 5 сентября российской премьерой ленты "Агент счастья" - об измерении человеческого счастья путем исследований в Бутане. Авторы фильма Доротья Зурбо из Венгрии и Арун Бхаттараи из Бутана - давно сложившийся тандем документалистов. Мировая премьера "Агента счастья" состоялась в конкурсе Сандэнса в 2024 году.

Фестиваль пройдет в московском киноцентре "Октябрь" при поддержке проекта "КАРО.Арт". Лучшие фильмы "Докера" также будут показаны в Санкт-Петербурге и Ярославле.