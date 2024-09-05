Сериал «Извне» — фантастический триллер, премьера которого состоялась в феврале 2022-го. История о загадочном городе, из которого нельзя выбраться, так полюбилась зрителям, что шоу продлили сначала на второй, а затем и на третий сезоны. «Лента.ру» выяснила, на какую дату запланирован выход третьего сезона сериала «Извне», о чем будет сюжет и кто сыграет главные роли.

Сериал «Извне»: главное

Год выхода: 2022

Страна: США

Жанры: ужасы, фантастика, триллер, драма, детектив

Режиссеры: Джек Бендер, Брэд Тернер, Дженнифер Лиа, Джефф Ренфро

Сценаристы: Джон Гриффин, Вивиан Ли, Хавьер Грилло-Марсуа Продюсеры: Джош Аппелбаум, Джек Бендер, Линдсэй Данн Композитор: Крис Тилтон

В ролях: Гарольд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе, Хлоя Ван Ландшут, Кортен Мур, Кристофер Хэйес

Первый сезон сериала «Извне» (From) вышел 20 февраля 2022 года. Создателем проекта выступил Джон Гриффин, а в числе режиссеров и сопродюсеров оказались Джек Бендер и Джефф Пинкнер, работавшие над культовым сериалом «Остаться в живых» (Lost).

«Извне» стал вторым самым просматриваемым сериалом на платформе MGM+ после «Крестного отца Гарлема» и был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 23 апреля 2023 года. А в июне того же года стало известно, что шоу получит и третий сезон.

Дата выхода третьего сезона «Извне»

Точную дату выхода третьего сезона шоураннеры «Извне» объявили на недавнем фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Дата выхода третьего сезона сериала «Извне» — 22 сентября 2024 года

Отдельного расписания выхода серий третьего сезона сериала пока нет. Шоу будет транслироваться на американском канале MGM+. Будет ли сериал доступен в России, неизвестно (официального анонса пока нет), однако первый сезон можно посмотреть на платформе Wink.

Первый сезон

Семья Мэттьюс — Джим, Табита и их дети Итан и Джули — случайно сбиваются с дороги во время своего путешествия по США и попадают в таинственный маленький городок Фромвилль, о котором никогда не слышали. Местный шериф Бойд Стивенс советует им ехать дальше по дороге, однако после нескольких попыток Мэттьюсы понимают, что покинуть город они не могут и все время возвращаются туда же, откуда приехали.

Позже местные жители рассказывают Мэттьюсам, что они попали в заколдованное место, откуда нельзя уехать и где обитают страшные монстры, которые убивают тех, кто выходит на улицу после заката. Единственная защита от них — специальные талисманы, которые нужно вешать на двери и окна. Джим Мэттьюс пытается найти научное объяснение происходящему и разрабатывает теории о природе этого места, а его жену Табиту начинают посещать странные видения, намекающие на то, что их семья как-то связана с Фромвиллем.

В последних эпизодах первого сезона жители, включая Джима и Бойда, все еще пытаются выйти из города: прочесывают лес в поисках зацепок и разрабатывают планы по строительству радиовышки. Все это не приводит к успеху, а заканчивается сезон тем, что во Фромвилль внезапно приезжает автобус с новыми людьми.

Второй сезон

После прибытия новых «пленников» напряжение во Фромвилле нарастает. То и дело между жителями вспыхивают конфликты, шериф Стивенс перестает контролировать ситуацию, а Табита сталкивается со все более пугающими видениями. Видения посещают и другую жительницу города, Сару, которая часто слышит странные голоса, диктующие, что ей делать. В какой-то момент видения и предсказания Сары начинают сбываться, что пугает обитателей города еще больше.

Чем закончился второй сезон?

Люди решают, что им необходимо держаться вместе, чтобы дать отпор жутким насекомоподобным существам. Они также обнаруживают в лесу загадочную музыкальную шкатулку, после контакта с которой многие впадают в кому. В финале сезона шериф Стивенс решает уничтожить шкатулку, несмотря на то что некоторые жители выступают против — они считают, что это только ухудшит ситуацию. Стивенс все же разбивает ее, и люди просыпаются из комы. В это время Табита Мэттьюс, самостоятельно отправившаяся на поиски разгадки, натыкается на башню, где ее встречает таинственный мальчик в белом и выбрасывает ее из окна. Женщина приходит в себя в больнице и понимает, что ей удалось выбраться из города.

О чем будет третий сезон

Деталей о том, как будет развиваться сюжет в новом сезоне «Извне», пока мало, однако можно сделать некоторые предположения исходя из трейлера.

Во-первых, судя по кадрам, во Фромвилле впервые за несколько десятилетий меняется время года и наступает зима (вряд ли это обычное совпадение). Во-вторых, Табита оказывается за пределами Фромвилля, а, значит, она постарается спасти свою семью и вытащить родных из проклятого города. В-третьих, на одном из кадров видно кричащую женщину, которая, вероятно, рожает. Фанаты предполагают, что это жительница Фромвилля Фатима. По одной из фанатских версий, Фатима носит ребенка монстров, поэтому они хотят забрать его у нее; по другой — у Фатимы и Эллиса уже есть ребенок, Элгин, и это говорит о том, что Фромвилль подвергается межпространственному путешествию во времени.

По Стивена Кинга, который пишет о монстрах, в том числе «о монстрах внутри нас», поэтому готовимся к неожиданным появлениям чудовищ.

Актерский состав

В третьем сезоне зрители снова увидят Гарольда Перрино, Каталину Сандино Морено, Эйона Бейли и других актеров, сыгравших ключевые роли в предыдущих сезонах. К шоу присоединились также и новые актеры, пока Саманте Браун (Браун сыграет сотрудницу полиции, а Джой — персонажа, которого Deadline описывает как «ворчуна, столкнувшегося в жизни с большими трудностями»).

Основные персонажи сериала