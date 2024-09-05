Топ-15 лучших картин о живых мертвецах

Фильмы о зомби уже давно стали частью современной хоррор-культуры. Первое появление живых мертвецов на экране произошло почти сто лет назад — в 1932 году на экраны вышел фильм «Белый зомби». После этого питающиеся мозгами монстры неоднократно появлялись в кино, сериалах и видеоиграх — многие из этих произведений стали по-настоящему культовыми. «Лента.ру» публикует топ 15 лучших фильмов о зомби — от жутких хорроров до забавных комедий — и без спойлеров рассказывает об их сюжете.

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Ночь живых мертвецов

Год выхода: 1968;

Оригинальное название: Night of the Living Dead;

Жанр: ужасы;

Режиссер: Джордж Ромеро;

Длительность: 1 час 36 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2;

Рейтинг IMDb: 7.8;

В главных ролях: Дуэйн Джонс, Джудит О’Дэй, Карл Хардмен, Мэрилин Истман.

Зомби-хоррор Джорджа Ромеро, ставший классикой жанра. Спецэффекты в фильме могут показаться устаревшими, однако картине все равно удается держать в напряжении до самого конца.

В маленьком американском городе мертвецы начинают восставать из могил. Чтобы спастись от начавшейся катастрофы, молодая Барбара (Джудит О’Дэй) прячется в старом фермерском домике. Вместе с ней спастись от зомби пытается темнокожий парень по имени Бен (Дуэйн Джонс), семейная пара Гарри и Хелен (Карл Хардмен и Мэрилин Истман), их маленькая дочь Карен (Кира Шон), а также юные влюбленные Том и Джуди (Кит Уэйн и Джудит Ридли). Героям предстоит провести ночь в забаррикадированном здании и решить, как именно держать оборону — противостоять ожившим мертвецам будет очень непросто.

Кстати, «Ночь живых мертвецов» легла в основу целой серии ужастиков о зомби от Джорджа Ромеро. Последний из них, «Выживание мертвецов», увидел свет в 2009 году.

Возвращение живых мертвецов

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Год выхода: 1984;

Оригинальное название: The Return of the Living Dead;

Жанр: ужасы, комедия, фантастика;

Режиссер: Дэн О’Бэннон;

Длительность: 1 час 31 минута;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2;

Рейтинг IMDb: 7.3;

В главных ролях: Клу Гулагер, Джеймс Карен, Дон Кэлфа, Том Мэтьюз.

Фильм «Возвращение живых мертвецов» — понятный и местами нелепый ужастик о зомби. Кино снято по канонам жанра — жуткие монстры, кровавые сцены и небанальные шутки.

Кажется, фильм «Ночь живых мертвецов» был основан на реальных событиях. Об этом молодому Фредди (Том Мэтьюз), который работает на медицинском складе, рассказал его старший коллега Фрэнк (Джеймс Карен). По словам Фрэнка, когда-то давно в одном из моргов произошла утечка опасного газа, превращающего людей в зомби. В дело вмешались военные — они смогли остановить восстание мертвецов. Тела зомби запечатали и по ошибке отправили к ним на склад.

Пораженный этой историей Фредди, естественно, захотел посмотреть на секретные контейнеры. Они действительно находились в подвале здания — правда после того как Фрэнк ударил по одному из них рукой, запустился процесс разгерметизации. Находящиеся вокруг трупы начали оживать — вскоре эпидемия перекинулась и на ближайшее кладбище. Мертвецы вновь вырвались на свободу — в этот раз жажду человеческих мозгов остановить еще сложнее.

Реаниматор

Год выхода: 1985;

Оригинальное название: Re-Animator;

Жанр: ужасы, фантастика, комедия;

Режиссер: Стюарт Гордон;

Длительность: 1 час 24 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0;

Рейтинг IMDb: 7.2;

В главных ролях: Джеффри Комбс, Брюс Эбботт, Барбара Крэмптон, Дэвид Гэйл.

Жуткая комедийная картина, в основу которой лег рассказ Говарда Лавкрафта. Фильм «Реаниматор» — это смесь черного юмора и настоящего хоррора.

Новым напарником студента-медика Дэна Кейна (Брюс Эбботт) становится Герберт Вест (Джеффри Комбс) — молодой амбициозный ученый занимается опасными разработками и мечтает отыскать лекарство, способное оживлять людей.

Дэн постепенно заражается безумной идеей коллеги. Вместе герои начинают проводить страшные опыты, которые заходят все дальше: после экспериментов над животными студенты решают опробовать созданную сыворотку на человеческих трупах. Однако вместо оживших людей друзья создают зомби — мертвецы выходят из-под контроля и угрожают всем сотрудникам университета. В это же время доктор Карл Хилл (Дэвид Гэйл), именитый врач и начальник Кейна и Веста, узнает о сыворотке и решает использовать ее в своих интересах.

Живая мертвечина

Год выхода: 1992;

Оригинальное название: Braindead;

Жанр: ужасы, комедийный триллер, фэнтези;

Режиссер: Питер Джексон;

Длительность: 1 час 44 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3;

Рейтинг IMDb: 7.5;

В главных ролях: Тимоти Бальм, Диана Пеньяльвер, Элизабет Муди, Йен Уаткин.

Пародийный ужастик, который снял Питер Джексон — режиссер кинотрилогии «Властелин колец». Абсурдная и очень кровавая картина, в которой карикатурные герои пытаются спастись от зомби-апокалипсиса.

В 1957 году на острове Суматра была обнаружена опасная крыса-обезьяна, укус которой способен превращать людей в монстров. Редкое животное передали в новозеландский зоопарк.

Основной сюжет разворачивается в Новой Зеландии 1990-х. Робкий Лайонел (Тимоти Бальм) страдает от тотального контроля своей матери Веры (Элизабет Муди) — волевая женщина не разрешает сыну встречаться с его возлюбленной Пакитой (Диана Пеньяльвер). Когда Лайонел все же приглашает девушку на свидание в зоопарк, мать решает проследить за ним — и внезапно подвергается укусу той самой крысы-обезьяны.

Постепенно Вера теряется рассудок и превращается в зомби — заботливый сын пытается усмирить мать, но справляется из рук вон плохо. Оживших мертвецов становится все больше, а противостояние с ними перерастает в настоящую бойню.

О смерти, о любви / Влюбленный гробовщик

Год выхода: 1993;

Оригинальное название: Dellamorte Dellamore;

Жанр: ужасы, драма, комедия;

Режиссер: Микеле Соави;

Длительность: 1 час 44 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1;

Рейтинг IMDb: 7.1;

В главных ролях: Руперт Эверетт, Франсуа Хаджи-Лазаро, Анна Фальчи, Микки Нокс.

Жуткая история об оживших мертвецах, где на первый план выходят душевные терзания главного героя. Фильм-притча, который говорит со зрителями о жизни, смерти и, конечно же, любви.

Франческо Делламорте (Руперт Эверетт) работает смотрителем на кладбище в небольшом городке в Италии. Среди его обязанностей есть и крайне необычная — сражаться с трупами, которые восстают из могил через неделю после захоронения. Чтобы отправить мертвецов на покой, Франческо стреляет им в голову.

В один момент смотритель влюбляется в молодую вдову (Анна Фальки), а его помощник по имени Ньяги (Франсуа Хаджи-Лазаро) и вовсе вступает в отношения с зомби. Любовные узлы затягиваются все туже, а Франческо наконец узнает, как можно навсегда избавиться от мертвецов.

28 дней спустя

Год выхода: 2002;

Оригинальное название: 28 Days Later...;

Жанр: ужасы, фантастический триллер, драма;

Режиссер: Дэнни Бойл;

Длительность: 1 час 53 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4;

Рейтинг IMDb: 7.5;

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Меган Бернс, Брендан Глисон.

Постапокалиптический хоррор с Киллианом Мерфи в главной роли. Критики считают, что «28 дней спустя» начал революцию в жанре ужастиков и привел к рождению «современных зомби». В этом фильме монстры предстают не привычными медлительными созданиями — зараженные быстры, кровожадны и очень опасны.

Велосипедный курьер Джим (Киллиан Мерфи) выходит из комы и обнаруживает, что больница, в которой он находился, абсолютно пуста. Оказывается, за последние 28 дней по всей Великобритании распространился опасный вирус, который наделяет людей неконтролируемой агрессией. Большинство жителей покинули Лондон, однако остались и те, кто пытается бороться.

Чтобы спастись, Джим объединяется с другими выжившими. Вместе с группой военных он пытается противостоять угрозе и найти безопасное место, до которого еще не удалось добраться зомби.

Зомби по имени Шон

Год выхода: 2004;

Оригинальное название: Shaun of the Dead;

Жанр: комедия, ужасы;

Режиссер: Эдгар Райт;

Длительность: 1 час 40 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3;

Рейтинг IMDb: 7.9;

В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис.

Черная комедия о зомби-апокалипсисе, которому противостоят два друга-раздолбая.

29-летний Шон (Саймон Пегг) — настоящий неудачник. Он работает консультантом в магазине электроники, по вечерам пьет пиво со своим приятелем Эдом (Ник Фрост) и уделяет недостаточно внимания своей девушке Лиз (Кейт Эшфилд).

В один момент в Лондоне начинает происходить что-то неладное, но Шон не придает этому особого значения. Странно ведущие себя люди, заболевшие коллеги и пугающие новости по радио — все это герой пропускает мимо ушей. Даже встреча с ожившим мертвецом не помогает Шону разобраться в происходящем — он так сильно пьян, что не обращает на живой труп внимания. В итоге герой все же понимает, что в стране начался настоящий зомби-апокалипсис, и решает действовать. Вместе с Эдом он пытается защитить близких от угрозы, но все в очередной раз идет наперекосяк.

Репортаж

Год выхода: 2007;

Оригинальное название: [Rec];

Жанр: ужасы, детективный триллер;

Режиссеры: Жауме Балагеро и Пако Пласа;

Длительность: 1 час 15 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0;

Рейтинг IMDb: 7.4;

В главных ролях: Мануэла Веласко, Ферран Терраса, Хорхе-Ямам Серрано, Пабло Россо.

Испанский ужастик, снятый в жанре мокьюментари (жанр кино, который подражает документальной съемке; похожим образом снята культовая серия ужастиков «Паранормальное явление»). Зрителям происходящее показывает камера, которую в руках держит один из героев картины.

Бойкая журналистка Анхела (Мануэла Веласко) мечтает снять сенсационный репортаж. Когда в одном из многоквартирных домов Барселоны начинает происходить что-то странное, она выезжает на место происшествия вместе со своим оператором Пабло (Пабло Россо) и командой пожарных.

Жители дома напуганы — из запертой комнаты раздаются ужасные крики. Источником воплей оказывается обезумевшая женщина — она в бешенстве кусает одного из полицейских, а позже и пожарного. Напуганные люди пытаются помочь пострадавшим, однако власти блокируют дом из-за угрозы заражения. Выбраться из опечатанного здания невозможно, а число новообращенных зомби продолжает расти.

Планета страха

Год выхода: 2007;

Оригинальное название: Planet Terror;

Жанр: ужасы, фантастика, комедийный боевик, триллер;

Режиссер: Роберт Родригес;

Длительность: 1 час 35 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7;

Рейтинг IMDb: 7.0;

В главных ролях: Роуз МакГоун, Фредди Родригес, Марли Шелтон, Джош Бролин.

Эпичный боевик Роберта Родригеса, в котором жители Техаса противостоят нашествию живых мертвецов. Во главе сопротивления — красотка с автоматом вместо ноги и таинственный мастер боевых искусств.

Танцовщица Черри (Роуз МакГоун) из провинциального техасского города решает изменить свою жизнь. В этот же день она встречает своего бывшего — загадочного Эль Рея (Фредди Родригес).

Одновременно с этим в атмосферу попадает смертельный газ, который превращает людей в зомби. Утечка произошла по вине сумасшедшего ученого Эбби (Навин Эндрюс) — он выстрелил в один из баллонов во время транспортировки опасного вещества. Мирным жителям и сотрудникам местной полиции предстоит сразиться с живыми мертвецами и найти безопасное место. Кажется, путь к спасению лежит через мексиканскую границу.

Добро пожаловать в Zомбиленд

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Год выхода: 2009;

Оригинальное название: Zombieland;

Жанр: ужасы, комедийный боевик;

Режиссер: Рубен Фляйшер;

Длительность: 1 час 24 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4;

Рейтинг IMDb: 7.5;

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин и Билл Мюррей.

Яркая кровавая комедия об ужасах зомби-апокалипсиса. Среди главных достоинств картины — резкий юмор и впечатляющий каст.

Весь мир захватили ожившие мертвецы, а США теперь известны под названием Zомбиленд. По наполненной монстрами стране путешествует парень по прозвищу Коламбус (Джесси Айзенберг). У Коламбуса есть свой собственный список правил, который помогает герою избежать столкновения с зомби.

В какой-то момент напарником Коламбуса становится суровый Таллахасси (Вуди Харрельсон), а позже к их компании присоединяются сестры Вичита (Эмма Стоун) и Литл-Рок (Эбигейл Бреслин). Вместе герои отправляются к парку аттракционов «Дикие приключения» — кажется, это единственное место в Америке, в котором до сих пор безопасно.

В 2019 году вышел сиквел картины — фильм «Zомбиленд: Контрольный выстрел».

Хижина в лесу

Год выхода: 2011;

Оригинальное название: The Cabin in the Woods;

Жанр: ужасы, фэнтези, комедия;

Режиссер: Дрю Годдард;

Длительность: 1 час 35 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7;

Рейтинг IMDb: 7.0;

В главных ролях: Кристен Коннолли, Крис Хемсворт, Анна Хатчисон, Фрэн Кранц, Джесси Уильямс.

Качественная пародия на классические фильмы ужасов. В центре сюжета — пятеро молодых друзей, которые решают провести выходные в небольшом загородном доме. В одной из главных ролей — Крис Хемсворт, исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel.

Компания студентов отправляются в путешествие на автодоме. Они собираются переночевать в лесной хижине, которая якобы принадлежит одному из приятелей. По пути молодые люди сталкиваются с опасными предзнаменованиями, но не придают им особого значения.

Уже в хижине с друзьями начинают происходить пугающие вещи. Подвыпившие студенты решают спуститься в подвал, где находят много странных вещей. Их внимание привлекает загадочная книга на латыни. Прочитанные строчки из нее оказываются заклинанием, и в результате на студентов нападает семья зомби-садистов. Правда, ожившие мертвецы — всего лишь первая опасность, с которой предстоит столкнуться героям. А еще, кажется, за ними кто-то пристально наблюдает.

Тепло наших тел

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Год выхода: 2013;

Оригинальное название: Warm Bodies;

Жанр: мелодрама, комедия, ужасы;

Режиссер: Джонатан Левин;

Длительность: 1 час 38 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9;

Рейтинг IMDb: 6.8;

В главных ролях: Николас Холт и Тереза Палмер.

«Ромео и Джульетта» в сеттинге зомби-апокалипсиса.

Весь мир находится на грани вымирания. Землю заполонили кровожадные мертвецы, а число выживших становится меньше с каждым днем. Все меняется, когда юная Джули (Тереза Палмер) встречает зомби по имени Р (Николас Холт) — вместо того чтобы на нее напасть, мертвец спасает девушку.

Р не помнит своего прошлого и даже настоящего имени, однако способен видеть прошлое тех, чей мозг он съел. Постепенно между героями завязывается дружба и начинают разгораться чувства. Теперь противоборствующие стороны должны объединиться, чтобы противостоять Скелетам — зомби, утратившим всякие остатки человечности.

Роман молодой девушки и разумного зомби, кажется, может изменить мир — однако другие выжившие не уверены, что Р можно доверять.

Поезд в Пусан

Год выхода: 2016;

Оригинальное название: Busanhaeng;

Жанр: триллер, боевик, ужасы;

Режиссер: Ён Сан-хо;

Длительность: 1 час 58 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2;

Рейтинг IMDb: 7.6;

В главных ролях: Кон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю-ми, Ким Су-ан и другие.

Один из самых популярных хорроров из Южной Кореи, события которого происходят в замкнутом пространстве. Красочный экшен, динамичный сюжет и атмосфера постоянного напряжения.

На Земле бушует опасный вирус, превращающий людей в зомби. Единственный город, которому удалось остановить заражение, — южнокорейский Пусан. Туда отправляется циничный Сок У (Кон Ю) вместе со своей маленькой дочерью Су Ан (Ким Су-ан)— в Пусане живет мама девочки, с которой та очень хочет увидеться.

Поезд, выехавший из Сеула, внезапно становится одним из единственных оплотов человечества. Однако зомби все же удается проникнуть на борт. Теперь пассажирам придется пойти на все, чтобы остаться в живых, — от безопасности из отделяет всего 442 километра пути.

Последний день на Земле

Год выхода: 2021;

Оригинальное название: Ku bei;

Жанр: ужасы, боевик;

Режиссер: Роб Джаббаз;

Длительность: 1 час 40 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0;

Рейтинг IMDb: 6.4;

В главных ролях: Берант Чжу, Реджина Лэй, Ван Цучян, Чэнь Инжуй.

Тайваньский зомби-хоррор о двух влюбленных, которые пытаются отыскать друг друга посреди апокалипсиса.

Весь мир уже год охвачен загадочной эпидемией. Однако люди привыкли к болезни и живут как и прежде — влюбленные Джим (Берант Чжу) и Кат (Реджина Лэй) в их числе. Ученые предупреждают, что вирус может мутировать, но никто не относится к их словам серьезно.

Все меняется, когда в столице Тайваня с людьми начинают происходить необратимые изменения — зараженные жители теряют человеческие черты и становятся крайне агрессивными. Мутировавший вирус распространяется крайне быстро.

Джим узнает о случившемся, когда находится в людном кафе, а Кат — в загруженном метро. Мир вокруг сходит с ума, пока влюбленные пытаются отыскать друг друга. Им нужно как можно скорее воссоединиться и при этом не попасть в лапы кровожадных зомби.

Бремя

Год выхода: 2017;

Оригинальное название: Cargo;

Жанр: драма, ужасы;

Режиссеры: Бен Хоулинг и Иоланда Рамке;

Длительность: 1 час 45 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2;

Рейтинг IMDb: 6.3;

В главных ролях: Симон Лэндерс, Мартин Фриман, Марли Джейн МакФерсон-Доббинс, Финлэй Сьоберг.

Постапокалиптический ужастик с Мартином Фрименом в главной роли.

События разворачиваются в Австралии во время зомби-апокалипсиса. Энди (Мартин Фримен), его жена Кэй (Сьюзи Портер) и дочь Рози (Марли Джейн МакФерсон-Доббинс) путешествуют по стране в поисках убежища. Во время одной из вылазок Кэй кусает зомби, и муж понимает, что не успеет ее спасти. Он лишает возлюбленную жизни, но та успевает укусить Энди.

Герой знает, что через два дня и сам превратится в зомби, после чего попытается напасть на свою дочь. Он решает использовать оставшееся время, чтобы найти тех, кто сможет позаботиться о Рози. Герой отправляется в опасное путешествие, в ходе которого встречает Туми (Симон Лэндерс) — маленькую девочку-аборигена, отец которой уже заражен. Вместе героям предстоит найти безопасное место — но на это у них всего 48 часов.

Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью

Год выхода: 2023;

Оригинальное название: Zom 100: Bucket List of the Dead;

Жанр: ужасы, комедийный боевик;

Режиссер: Юсукэ Исида;

Длительность: 2 часа 8 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.9;

Рейтинг IMDb: 7.4;

В главных ролях: Эидзи Акасо, Маи Сираиси, Сюнтаро Янаги, Кадзуки Китамура.

Комедийный боевик от Netflix, в основу которого легла одноименная манга.

Год назад парень по имени Акира (Эидзи Акасо) вышел на новую работу, однако офисная жизнь оказалась до ужаса скучной. Начальство не уважает подчиненных, переработки становятся нормой жизни, а после трудового дня остаются силы только на сон. Рутина окончательно изматывает Акиру, и он даже хочет свести счеты с жизнью.

Спасение приходит неожиданно — на город обрушивается зомби-апокалипсис. Акира больше не должен ходить на ненавистную работу и наконец-то может вздохнуть полной грудью. Юноша составляет список из ста дел, которые давно откладывал, и решает заняться их воплощением. Он хочет доказать себе, что еще способен испытывать яркие эмоции — и никакое нашествие зомби его не остановит.

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