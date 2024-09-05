Министр культуры высказалась об идее ужесточить законы из-за кинопиратства

Необходимости ужесточать действующее законодательство России для борьбы с пиратским прокатом фильмов в кинотеатрах нет, но нужно внимательнее контролировать отечественный кинопрокат. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Восточного экономического форума.

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"Те отдельные какие-то заявления, которые появлялись еще полтора года назад, что мы легализуем пиратский контент, раз американские продюсеры ушли, и не будем контролировать отечественный кинопрокат, - это неправда. Мы будем бороться с пираткой, она убивает отечественный кинопоказ, в принципе экономику российского проката. Я считаю, что что-то менять в законодательстве, чтобы его ужесточать, нет никакой необходимости. Просто надо внимательнее на всех уровнях следить за тем, что идет в отечественном прокате", - сказала она.

Как отметила Любимова, чем больше пиратских кинопоказов, тем меньше перспектив развития российского национального кинематографа. Но действующее законодательство позволяет с этим бороться.

Министр напомнила, что в апреле 2024 года несколько крупнейших кинопрокатчиков направили ультиматум о том, что не предоставят ключи для показа легальных фильмов тем кинотеатрам, в афишах которых есть пиратский контент. Любимова назвала это действенной мерой, которая говорит о взрослении российского кинобизнеса.

"Но что тогда должно быть с нашей стороны? Для того, чтобы этот официальный документ, подписанный ведущими российскими прокатчиками, был актуален, нам нужно добиться, чтобы в индустрии было такое количество блокбастеров, чтобы одна мысль о том, что российские кинопрокатчики заберут ключи от российского контента, была бы абсолютно недопустимой в голове любого владельца кинотеатра", - подытожила она.

В 2022 году крупные компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. приняли решение приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине. Штраф за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения в России составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Решение о таких показах владельцы киносетей принимают самостоятельно. Как ранее рассказал ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, кинотеатры зачастую заведомо идут на штрафы. Сегодня кинотеатр перед тем, как выпустить фильм без прокатного удостоверения, должен сам его отсмотреть.

О ВЭФ

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.