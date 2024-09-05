Эрнсто оценил фильм «Любовь Советского Союза»

Художественный фильм "Любовь Советского Союза" выйдет в кинотеатральный прокат в ноябре. Далее восьмисерийную версию проекта покажут в эфире Первого канала, сообщил ТАСС генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

"Это вольная интерпретация реальной истории, которая случилась с несколькими историческими лицами. Но является, конечно, художественным произведением. Кто-то будет говорить, что это история актрисы Валентины Серовой и поэта Константина Симонова, но это не совсем так. Хотя некоторые мотивы их взаимоотношений, безусловно, в фильме использованы", - рассказал он.

Эрнст называет проект художественной интерпретацией времени.

"И мне кажется, что она получилась очень стильной, интересной. Будет интересно, надеюсь, в том числе и молодой аудитории. Потому что это для них неизвестное время, неизвестные персонажи, неизвестные коллизии. И это так драматично и по-шекспировски было в жизни", - добавил он.

После кинотеатрального проката проект также выйдет в формате восьмисерийного сериала на Первом канале.