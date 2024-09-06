«Говно для детей»: Братишкин раскритиковал будущий фильм про Minecraft

Warner Bros. Pictures представила первый тизер экранизации Minecraft с Джеком Блэком («Кунг-фу Панда») и Джейсоном Момоа («Аквамен») в главных ролях. Зрители остались далеко не в восторге от увиденного, и ролик собрал более 500 тысяч дизлайков. По мнению многих, экранизацию стоило выполнять в анимационном формате, чтобы избежать нелепой графики и сомнительного актерского каста. От комментариев к тизеру не удержался и Братишкин: Честно говоря, я не могу себе представить, что про Minecraft можно фильм снять. Кто в Minecraft Story Mode вообще играет? Вот вы мне скажите, о чем может быть Minecraft фильм? Стример сравнил будущий фильм с экранизацией «Соника»: Опять, наверное, такая же х**ня, как «Соник» — для дебилов малолетних. Фанаты «Соника», им уже лет по 40-50, а они выпускают какое-то говно для детей. Заглавное фото: cq.ru