Сериал «Трасса»: как он стал российским ответом культовому «Твин Пиксу»

5 сентября в онлайн-кинотеатре Okko большая премьера — сериал «Трасса» от продюсерского центра «Среда». Этот жестокий в своей будничности триллер, вышедший из-под пера сценариста культового «Метода» Олега Маловичко, поднимает, наверное, самый актуальный и важный вопрос современности — о цене человеческой жизни. Какая жесть раскрывается в «Трассе» и почему ее можно назвать российским ответом «Твин Пиксу», рассуждает «Лента.ру».

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Ранним утром где-то в небольшом поселке Ставропольского края 13-летняя девочка Вита (Василиса Немцова) достает из сейфа ружье, направляется в спальню к родителям и делает два точных выстрела. Затем следует в сарай, где дрожащими руками перекидывает через балку веревку. Из петли ее чудом спасает сосед Виктор (Александр Ильин-младший), прибежавший на звуки стрельбы. Прибывшая на место ужасного происшествия следователь Эльвира (Анна Михалкова), впрочем, в эту версию событий верит слабо, но никаких зацепок у нее нет. Вита о произошедшем молчит, словно воды в рот набрала.

Тем временем в Санкт-Петербурге в доме судьи Светланы (Карина Разумовская) разворачивается драма — ее приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко) в день своего 18-летия решает во что бы то ни стало выяснить, кем являются ее биологические родители. Светлана об этом рассказывать по неясным причинам отказывается, и девушка сбегает на самостоятельные поиски истины. Путь ее лежит в те самые края, где произошла жуткая трагедия с Витой. Однако последнее сообщение от дочери повергает Светлану в шок: Кира молит о помощи и говорит, что ее могут убить.

Дороги Светланы и Эльвиры вскоре пересекутся, и женщины объединятся в поисках пропавшей девушки

Расследование приведет их к пугающим открытиям: на трассе, которая проходит через курортные городки Ставрополья, люди пропадают ежедневно, на ней же процветает детская проституция, а также орудует преступная сеть, похищающая подростков и продающая их за гигантские суммы на международном рынке торговли людьми.

Сценарий «Трассы» вышел из-под пера Олега Маловичко, работавшего над хитовым «Методом» с Константином Хабенским. В режиссерском кресле — уроженец Сербии Душан Глигоров, ранее снявший «Технаря» о талантливом программисте, вынужденном работать на бандитов. Глигоров и Маловичко уже создавали и совместные криминальные детективы. В 2021-м вышел их сериал «Хрустальный» о детском насилии и маньяках, а в 2022-м — «Химера» о тайном мире высокотехнологичной наркоторговли. Их новый детективный сериал шокирует не столько обилием откровенно чудовищных подробностей о темной стороне жизни маленького южного края, сколько той будничностью, с которой эти подробности разворачиваются перед главными героинями.

Перед нами — до жестокости реалистичный триллер-расследование

Основное действие здесь строится на диалогах, посвященных в том числе педофилии, проституции, сексуальным девиациям и киднеппингу (здесь затрагивающий животрепещущие темы сериал, отметим, дает огромнейшую фору недавним гламурным «Чистым», пытавшимся рассмотреть судьбу маргинализированных секс-работниц через призму большой истории). Опросы ночных бабочек, опознания тел, медосвидетельствования жертв насилия, допросы подозреваемых — ко всему этому следователь Эльвира относится столь хладнокровно не только из-за железного характера, но и из-за того, что с подобным сталкивается регулярно на протяжении всей своей карьеры в провинциальных органах.

Куда интереснее при этом в сериале выглядит героиня Разумовской, которой простоватая и рассудительная Эльвира служит, скорее, уравновешивающим придатком. Судья Светлана оказывается человеком до крайности противоречивым и несовершенным. Отметим и то, что женский дуэт в мрачных криминальных детективах — явление в сериальной индустрии не слишком частое (тот же «Настоящий детектив» к подобному пришел лишь в четвертом сезоне), что только добавляет «Трассе» свежести.

«Трасса» — это как если бы из «Твин Пикса» исчезли элементы мистики и романтики маленького горного городка, а осталась только поданная в духе мамлеевщины криминальная составляющая. События разворачиваются в обшарпанных самостройках, на покосившихся автобусных остановках и в грязных подворотнях — локации, в которых ведется следствие, обаять зрителя отнюдь не пытаются, скорее отпугнуть. Ну а если американские обыватели были кончиной Лоры Палмер до глубины души потрясены, то здесь к жестоким расправам люди оказываются безразличны.

Мрачная реальность, которую вырисовывают Маловичко и Глигоров, поднимает важный вопрос о ценности человеческой жизни в современном мире — о ней, кажется, могли и позабыть в том числе за сводками новостей, регулярно и с той же хладнокровностью напоминающих о близости смерти и, вероятно, вынуждающих волей-неволей черстветь ради сохранения рассудка. Цену этой безразличности Светлана познает на собственной шкуре — если пугающую новостную передачу можно с легкостью переключить, то от пришедшей в собственный дом беды так просто отмахнуться уже не получится.

Сериал «Трасса» выходит в онлайн-кинотеатре Okko с 5 сентября.