Москва заключила соглашения рядом стран в сфере кино

Власти Москвы заключили ряд международных меморандумов о сотрудничестве в сфере кино, зарубежными партнерами российской столицы стали представители индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

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"Всего в рамках деловой программы [Московской международной недели кино] столица заключила девять соглашений о сотрудничестве: четыре международных и пять внутрироссийских. Реализация кросс-национальных проектов позволит закрепить за Москвой статус одного из ключевых центров развития киноиндустрии в мире", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что представителями дружественных государств достигнута договоренность о взаимной поддержке при создании фильмов и сериалов как на отечественных, так и на зарубежных площадках. На сегодняшний день уже есть примеры успешного взаимодействия кинематографистов. Так, в апреле команда из Индии работала в Москве над лентой "Величайший всех времен", которая стала первым иностранным продуктом, съемки которого организовали через киноплатформу "Москино".

Внутрироссийские соглашения подписаны с Фондом кино, Институтом развития интернета, арт-кластером "Таврида", компаниями "МТС Медиа" и "Кинопоиск".