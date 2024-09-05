В HBO прокомментировали скандальный пост Джорджа Мартина о «Доме дракона»

Вечером 4 сентября американский писатель Джордж Мартин опубликовал новую запись в своём личном блоге. В большом посте создатель цикла «Песнь льда и пламени» в подробностях рассказал о проблемах сериала «Дом дракона» — в частности о недавно вышедшем втором сезоне. В основном писателя не устроили расхождения с первоисточником, а также урезанный бюджет продолжения.

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Спустя несколько часов в холдинге HBO прокомментировали слова автора. В компании заявили, что создатели «Дома дракона» — большие поклонники автора, а все отличия от оригинала связаны исключительно с переносом книги на большой экран. В HBO заверили, что полностью доверяют создателю шоу Райану Кондалу и его творческим решениям.

В мире почти нет бо́льших поклонников Джорджа Мартина и его книги «Пламя и кровь», чем творческая команда «Дома дракона». Обычно, адаптируя книгу для экрана с другим форматом и ограничениями, шоураннеру приходится делать трудный выбор в отношении персонажей и историй, за которыми будет следить аудитория. Мы верим, что Райан Кондал и его команда проделали выдающуюся работу и миллионы поклонников, которые наблюдали за сюжетом на протяжении двух сезонов, будут продолжать наслаждаться им.

Тем временем Джордж Мартин удалил материал, посвящённый проблемам сериала. Возможно, он это сделал по просьбе HBO, ведь в нём писатель не только критикует произведение, но и рассказывает о конфиденциальных процессах внутри сериала.