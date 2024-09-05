Второму «Джокеру» более 12 минут аплодировали в Венеции

Вторая часть "Джокера" с подзаголовком "Безумие на двоих" (Joker: Folie à deux) удостоилась овации продолжительностью 12,5 минуты на Венецианском кинофестивале. Пока это является рекордом мероприятия в 2024 году, передает Deadline.

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Возможно, превращение истории встречи Джокера и Харли Квинн в мюзикл пошло проекту на пользу.

Впрочем, критики не слишком высоко оценили картину - 51 из 100 на Metacritic (заблокирован в РФ).

В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Зази Битц и Стив Куган.

Ранее появился трейлер картины и отрывок из неё. В зарубежный прокат фильм выйдет 4 октября. Первый "Джокер" в 2019 году собрал более 1 млрд долларов в мировом прокате.