У «Убийств в одном здании» будет пятый сезон

Сериал «Убийства в одном здании» продлен на пятый сезон. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники в видеосервисе Hulu. В сезоне, по традиции, будет 10 эпизодов, а к главным ролям детективов-любителей вернутся Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.

© Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

«ИнтерМедиа» напоминает, что показ четвертого сезона стартовал на Hulu 27 августа. Финальный эпизод выйдет 29 октября. В этих сериях главные герои Чарльз (Мартин), Оливер (Шорт) и Мэйбл (Гомес) отправляются в Голливуд на съемки фильма о себе, а также расследуют убийство дублера и хорошей подруги Чарльза Сазз Патаки (Джейн Линч). В четвертом сезоне также снялись Мэрил Стрип, Давайн Джой Рэндольф, Майкл Сирил Крейтон, Ева Лонгория, Зак Галифианакис, Юджин Леви, Молли Шеннон, Кумэйл Нанджиани, Ричард Кайнд и другие.