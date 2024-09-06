В Казани открылся международный кинофестиваль "Алтын минбар"

XX Казанский международный кинофестиваль "Алтын минбар" открылся в столице Татарстана. В конкурсную программу вошел 51 фильм, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония открытия прошла в Казанской Ратуше. По красной ковровой дорожке прошли гости фестиваля: режиссеры, сценаристы и популярные актеры, в том числе народный артист России Сергей Никоненко, советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова.

"В этом году в состав жюри вошли знаменитые режиссеры и киноведы из разных стран мира. Возглавил его господин Метин Гюнай (режиссер из Турции - прим. ТАСС), наш большой друг", - сказал на открытии председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что зрители увидят более 140 фильмов, из них 51 - в конкурсной программе.

"Это игровые и документальные киноленты, призывающие к добру, миру, справедливости, независимо от вероисповедания. Также впервые учреждена номинация "Лучший анимационный фильм", - сказал Мухаметшин.

К 100-летию татарстанского кинематографа будет показана ретроспектива лучших фильмов режиссеров республики. Запланирована обширная культурная программа: международная конференция "Мировые тренды кинематографа", Дни кино Саудовской Аравии, Малайзии, Индии, ОАЭ, Казахстана, творческие встречи "Кино и музыка".

Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" проходит с 6 по 11 сентября. Показ фильмов из основной программы фестиваля пройдет в кинотеатрах "Мир" и "Родина", а также на открытой площадке присутственных мест Казанского кремля.