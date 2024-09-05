Завершились съемки сериала «Загляни ему в голову-2»

В Москве завершены съемки нового сезона многосерийной остросюжетной драмы «Загляни ему в голову-2» режиссера Валерии Ивановской. Главные роли в проекте исполняют Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер.

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В новом сезоне доктор Валерий Лунин (Кирилл Жандаров), клинический психиатр и психолог-криминалист в следственной группе по особо тяжким преступлениям, принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Его давний враг, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращаются бывшая жена Лунина Марина (Карина Разумовская) и дочь Анна (Анастасия Абаджиди). Девочка, как и папа, умеет «заглядывать в голову»: ей передалось его диссоциативное расстройство. И теперь доктор Лунин должен научить дочь справляться со своей болезнью…

Кирилл Жандаров рассказал: