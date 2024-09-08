Как фильм «Вызов» разрушил карьеру космонавта

Кандидата в космонавты Андрея Бабкина, который провел последние 14 лет в подготовке к полету в составе разных экипажей, попросили уволиться с летной должности из-за участия в фильме «Вызов». Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник из ракетно-космической отрасли.

© Nsn.fm

В материале уточняется, что формальной причиной «списания» Бабкина послужили показания медкомиссии. Согласно заключению врачей, у космонавта был выявлен двусторонний полисинусит. Это также подтвердил эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец.

Его последним шансом для полета в космос была экспедиция МКС-66, однако в последний момент его заменили Юлией Пересильд и Климом Шипенко для съемок фильма «Вызов».

Ранее стало известно, что фильм «Вызов» планируют выпустить в прокат в кинотеатрах Турции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».