Второй сезон сериала по «Властелину колец» провалился в России

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» рассказал о популярности второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» в России. За первую неделю после релиза на Amazon Prime шоу собрало 52 балла внутреннего Индекса подсчёта вовлечённости аудитории — продолжение заняло 14 место в топе самых популярных проектов недели.

© Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

Для сравнения: первый сезон летом 2022 года россияне смотрели активнее — в Индексе популярности сериал тогда набрал 83 балла. Благодаря этому шоу заняло шестую позицию в списке самых популярных проектов. К финалу первого сезона интерес аудитории упал до 69 баллов, однако и этого показателя второй сезон ещё не достиг.

Интересно, что недавние проекты Amazon Prime показали более впечатляющие результаты. А сериал «Фоллаут» и вовсе продемонстрировал самый большой рост интереса зрителей к американским сериалам после выхода «Уэнсдей» осенью 2022 года.