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Боевик «Союз» от Netflix стал самым популярным фильмом у российских пиратов в августе

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в августе
© Чемпионат.com

Абсолютным лидером стал комедийный боевик «Союз» с Марком Уолбергом и Холли Берри, вышедший на Netflix 16 августа. На второй строчке оказался фильм-катастрофа «Смерч 2» с Гленом Пауэллом, замкнул тройку хоррор «Тихое место: День первый».

В десятку также вошли «Головоломка 2», экранная версия «Дэдпула и Росомахи», «Гадкий я 4» и «Фуриоса» по «Безумному Максу».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года

  • «Союз»
  • «Смерч 2»
  • «Тихое место: День первый»
  • «Головоломка 2»
  • «Дэдпул и Росомаха»
  • «Гадкий я 4»
  • «Собиратель душ»
  • Another End
  • «Джекпот!»
  • «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
Фильмы и сериалы
Безумный Макс
Глен Пауэлл
Марк Уолберг
Холли Берри
Netflix