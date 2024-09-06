Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в августе

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

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Абсолютным лидером стал комедийный боевик «Союз» с Марком Уолбергом и Холли Берри, вышедший на Netflix 16 августа. На второй строчке оказался фильм-катастрофа «Смерч 2» с Гленом Пауэллом, замкнул тройку хоррор «Тихое место: День первый».

В десятку также вошли «Головоломка 2», экранная версия «Дэдпула и Росомахи», «Гадкий я 4» и «Фуриоса» по «Безумному Максу».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года