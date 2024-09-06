Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в августе

Боевик «Союз» от Netflix стал самым популярным фильмом у российских пиратов в августе
Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Абсолютным лидером стал комедийный боевик «Союз» с Марком Уолбергом и Холли Берри, вышедший на Netflix 16 августа. На второй строчке оказался фильм-катастрофа «Смерч 2» с Гленом Пауэллом, замкнул тройку хоррор «Тихое место: День первый».
В десятку также вошли «Головоломка 2», экранная версия «Дэдпула и Росомахи», «Гадкий я 4» и «Фуриоса» по «Безумному Максу».
Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года
- «Союз»
- «Смерч 2»
- «Тихое место: День первый»
- «Головоломка 2»
- «Дэдпул и Росомаха»
- «Гадкий я 4»
- «Собиратель душ»
- Another End
- «Джекпот!»
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».