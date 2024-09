Венецианский кинофестиваль озарили Николь Кидман и яркая Леди Гага

Продолжающийся в Италии Венецианский кинофестиваль в этом году собрал особенно много звезд. Спецкор НСН Марина Латышева рассказывает, какие фильмы они привезли и что можно будет увидеть в России.

Безумие с Леди Гагой

Главным хитом фестиваля обещал стать «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса. «Джокер» 2019 года с Хоакином Фениксом про знаменитого злодея вселенной DC когда-то также показали в Венеции. Он тогда выиграл фестиваль, а потом получил еще множество наград, в том числе две оскаровские статуэтки, и собрал в прокате более миллиарда долларов. Компания Warner Bros. довольно быстро объявила о планах на сиквел и неудивительно, что снова отдала его в венецианский конкурс. В сиквеле к Фениксу присоединилась Леди Гага в роли подруги Джокера Харли Квин, и оба они были на острове Лидо во время фестиваля.

Это фильм о том, как в психиатрической лечебнице Аркхэм встретились и полюбили друг друга Джокер/Артур Флек и Харли Квин, и что из этого вышло. В нем столько музыки (интерпретации знаменитых хитов, от For Once in My Life Стиви Уандера до To love Somebody Bee Gees), что его можно считать мюзиклом. А Леди Гага снова поражает актерским талантом и способностью заполнять собою все пространство фильма, отодвигая остальных на задний план. Но поклонникам комиксов скорее всего он не понравится. Тем, кто знаком с литературной историей Джокера, покажется странным, что высшее зло, бурлящее в этом персонаже, снова пытаются объяснить причинами социального характера, а уж финал фанатов комиксов вообще может привести в бешенство.

Статичная Джоли

Также Венецию посетили Джордж Клуни, Брэд Питт и Анджелина Джоли. Джоли сыграла роль оперной дивы Марии Каллас в «Марии» Пабло Ларраина, третьей части трилогии чилийского режиссера о женщинах-иконах XX века. Первые две - «Джеки» с Натали Портман о Жаклин Кеннеди Онассис и «Спенсер» с Кристен Стюарт о принцессе Диане, и обе актрисы были номинированы на Оскар за эти роли. Не просто номинацию, но и саму статуэтку уже прочат и Джоли. Это история последних дней жизни Каллас, проведенных ею в Париже в попытках вернуть утраченный голос и в воспоминаниях о бывшем любовнике Аристотеле Онассисе, которого она так и не сумела разлюбить. Фильм очень статичен, переполнен дизайнерской одеждой и мебелью, в ущерб сценарию. Но Джоли тут на своем месте — режиссер словно выбрал одну таблоидную сенсацию на роль другой. В биографии женщин есть пересечения (например, расстройство пищевого поведения), ну и если в Голливуде в наше время есть дива, то это именно Джоли. Может быть это не лучший фильм трилогии, но определенно самый удачный в смысле каста.

«Волки» для россиян

Питт и Клуни представляли вне конкурса комедийный боевик «Одинокие волки» Джона Уоттса о двух «решалах», которых обычно нанимают зачищать места преступлений. Они успешны в своем бизнесе, но на этот раз их вызвали на одно и то же дело, столкнули лбами, и теперь они доказывают друг другу, кто из них круче. Это определенно радостное кино для самих актеров, давних друзей, получающих от совместной работы нескрываемое удовольствие. Но одновременно порой кажется пародией на романтический боевик «Мистер и Миссис Смит» Дага Лаймана. Дошло даже до некоторых прямых цитат. Например, персонажи Питта и Клуни выясняют отношения в танце, а также, разоблачив друг друга, предаются сладким воспоминаниям, кто какое известное место преступления зачищал.

Если судьба фильмов о Джокере и Марии Каллас в российском прокате не ясна, то «Одинокие волки» в конце сентября появятся на Apple TV+. Apple проводит хитрую санкционную политику и не отрезает российским пользователям возможностей просмотра. Так что в России, скорее всего, смогут увидеть этот фильм. Равно как и две другие интересные венецианские премьеры.

Неслучайный куарон

Мини-сериал Альфонсо Куарона «Disclaimer», или как его перевели на русский «Все совпадения не случайны», также появится на Apple TV+ уже 11 сентября. Сериал основан на бестселлере Рене Найт и рассказывает о привилегированной журналистке, чья судьба в одночасье рушится. Она получает по почте роман начинающего писателя о том, как молодая женщина на отдыхе соблазнила совсем зеленого юношу и какой трагедией это обернулось. Журналистка узнает в героине себя, понимает, что если и остальные сделают тот же вывод, она потеряет семью, карьеру и вообще всё, и начинает искать автора романа. В проекте заняты блестящие актеры — в главной роли Кейт Бланшетт, ее мужа играет Саша Барон Коэн, непривычный и очень удачный в серьезной роли, ее выросшего сына, человека даже не с двойным, а с тройным дном — молодой актер с абсолютно ангельским лицом Коди Смит-Макфи, звезда франшизы о Людях Икс. Наконец, отца и мать погибшего любовника из прошлого героини играют Кевин Клайн и британская актриса Лесли Мэнвилл. Сериал отлично сконструирован, до середины зритель смотрит на преступление из прошлого глазами автора романа, а затем закадровый голос меняется, и мы видим, как события развивались по версии самой героини. В чем тут дело и каким будет сюжетный твист, понятно примерно на третьем эпизоде, но увлекает не сам сюжет, а то, как умело Куарон разматывает этот клубок и как может меняться зрительский взгляд на любое событие в зависимости от того, кто рассказывает о случившемся и управляет нашими эмоциями.

Секс вернулся

Наконец, еще один важнейший фильм фестиваля, участвующий в борьбе за награды — «Плохая девочка» Халины Райн с Николь Кидман в главной роли, фильм, который выйдет в российских кинотеатрах в январе следующего года. В центре сюжета — женщина на руководящей должности, великолепно выглядящая для своих «около 50», злоупотребляющая пластикой и не получающая удовольствия от секса с мужем (в роли мужа Антонио Бандерас). Когда в офис приходят молодые стажеры, она вступает в связь с одним из них (Харрис Дикинсон). Эта связь, рискующая погубить ее карьеру, для нее сводится к подчинению в самых странных и унизительных эротических играх.

Фильм назвали не только смелым, но и программным. Николь Кидман очень откровенна в сексуальных сценах, и дело не только в том, насколько она голая, а в том, как честно она изображает женский оргазм — на пресс-конференции создатели говорили, что работать с женщиной-режиссером в таком проекте Кидман было легко. Проще было признать, что обычно демонстрируемый на экране женский оргазм, недостижимый для большинства женщин, есть лишь мужской взгляд на секс. В эротических триллерах конца прошлого века, когда этот жанр был популярным, стремящаяся к сексуальной свободе женщина была истеричкой или преступницей, в лучшем случае — неудачницей. В финале тех историй, от «Основного инстинкта» до «Рокового влечения», таких героинь чаще всего наказывали, осуждали, исправляли.