Опубликован трейлер сериала «Чрезвычайно королевский скандал»

Трейлер сериала «Чрезвычайно королевский скандал» (A Very Royal Scandal) обнародовал 4 сентября 2024 года видеосервис Amazon Prime Video. «ИнтерМедиа» напоминает, что третий сезон популярной телевизионной антологии посвящен печально известному интервью принца Эндрю репортеру BBC Newsnight Эмили Мейтлис. В ролике можно увидеть, в какой нервной обстановке готовилась эта беседа, и к каким сокрушительным последствиям для репутации члена королевской семьи она привела.

© Amazon Prime Video

Эндрю сыграл Мартин Шин, Эмили - Рут Уилсон, а также в сериале снялись Джоэнна Скэнлэн (в роли Аманды Тирск), Алекс Дженнингс (в роли сэра Эдварда Янга), Инна Хардвик (в роли Стюарта Маклина). Сценарий 3-серийного фильма написали Джереми Брок и Эмили Маитлис, режиссером стал Джулиан Джаррольд («Эта Англия», «Лондонские каникулы»).

Премьера состоится на Prime Video 19 сентября.

Это уже второй в этом году игровой проект, посвященный скандальному интервью 2019 года. В апреле на Netflix состоялась премьера фильма «Сенсация» (Scoop), в котором главных героев сыграли Руфус Сьюэлл и Джилиан Андерсон.