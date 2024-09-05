Опубликован трейлер сериала «Чрезвычайно королевский скандал»

Мартин Шин дает интервью Рут Уилсон в трейлере «Чрезвычайно королевского скандала»
Трейлер сериала «Чрезвычайно королевский скандал» (A Very Royal Scandal) обнародовал 4 сентября 2024 года видеосервис Amazon Prime Video. «ИнтерМедиа» напоминает, что третий сезон популярной телевизионной антологии посвящен печально известному интервью принца Эндрю репортеру BBC Newsnight Эмили Мейтлис. В ролике можно увидеть, в какой нервной обстановке готовилась эта беседа, и к каким сокрушительным последствиям для репутации члена королевской семьи она привела.
Эндрю сыграл Мартин Шин, Эмили - Рут Уилсон, а также в сериале снялись Джоэнна Скэнлэн (в роли Аманды Тирск), Алекс Дженнингс (в роли сэра Эдварда Янга), Инна Хардвик (в роли Стюарта Маклина). Сценарий 3-серийного фильма написали Джереми Брок и Эмили Маитлис, режиссером стал Джулиан Джаррольд («Эта Англия», «Лондонские каникулы»).
Премьера состоится на Prime Video 19 сентября.
Это уже второй в этом году игровой проект, посвященный скандальному интервью 2019 года. В апреле на Netflix состоялась премьера фильма «Сенсация» (Scoop), в котором главных героев сыграли Руфус Сьюэлл и Джилиан Андерсон.