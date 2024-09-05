Вышел новый трейлер фильма «Руки вверх!» о группе Сергея Жукова
На этой неделе вышел новый большой трейлер фильма «Руки вверх!». Будущая картина покажет историю становления одноимённой российской музыкальной группы Сергея Жукова.
Согласно синопсису, фильм расскажет, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.
Видео доступно на YouTube-канале «Руки Вверх!». Права на видео принадлежат Central Partnership.
В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Фёдор Лавров и Анастасия Кувшинова.
Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 10 октября. Дата приурочена к проведению большого тура коллектива по всей стране.