Вышел новый трейлер фильма «Руки вверх!» о группе Сергея Жукова

На этой неделе вышел новый большой трейлер фильма «Руки вверх!». Будущая картина покажет историю становления одноимённой российской музыкальной группы Сергея Жукова.

© Кадр из трейлера фильма "Руки вверх!"

Согласно синопсису, фильм расскажет, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

Видео доступно на YouTube-канале «Руки Вверх!». Права на видео принадлежат Central Partnership.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Фёдор Лавров и Анастасия Кувшинова.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 10 октября. Дата приурочена к проведению большого тура коллектива по всей стране.

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