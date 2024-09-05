Опубликован трейлер семейного мультфильма «Команда монстров»

Премьера трейлера приключенческой анимации «Команда монстров»
Кинопрокатная компания «Наше кино» представила официальный трейлер приключенческой анимации «Команда монстров». Новый захватывающий мультфильм для всей семьи появится на больших экранах 26 сентября.
В центре сюжета – дружелюбное приведение Элли, которая живет в заброшенном особняке со своим дядей Чемберленом. День за днем она изучает «привидениеведение» – науку о том, как наводить ужас на людей. Вот только Элли не похожа на других призраков. Вместо того, чтобы проноситься сквозь стены, она предпочитает проходить в дверь, а ещё совершенно не хочет учиться пугать людей, ей нравится быть доброй и обходительной.
У героини есть суперспособности, которых она стесняется. Когда Элли сильно расстраивается, вокруг начинают бить молнии. Однажды такая вспышка неконтролируемых эмоций превращает ее собственный дом в руины, а дядя бесследно исчезает. Чтобы отыскать пропавшего родственника, Элли отправляется в полное опасностей путешествие в город людей.
Вскоре она знакомится с другими монстрами: артистичным вампиром-вегетарианцем Рольфом, девушкой-йети Мартой, которая обожает смотреть телевизионное шоу талантов, а также скромным Франкенштейном Кнарфом, коллекционирующим разные предметы. Вместе героям предстоит преодолеть разногласия и объединить усилия, чтобы помочь Элли и другим монстрам, оказавшимся в беде, а еще решиться на самый безумный шаг – открыться новому, неизведанному им миру.
Синопсис: Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами! День за днем она изучает «привидениеведение» – науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и её команде монстров предстоит отправиться в город людей – путешествие, полное приключений и опасностей.
«Команда монстров» / Elli and her monster team
- Режиссеры: Пит де Риккер, Джеспер Мюллер, Дженс Мюллер;
- Продюсеры: Лилиан Клагес, Томас Дж. Мюллер;
- Сопродюсеры: Майкл Людмила;
- Сценарист: Пит де Риккер, Джеспер Мюллер;
- Монтаж: Рике Малене Нилсен, Жан Волленшлагер;
- Музыка: Амори Лоран Бернье;
- Производство: Carpe Diem Film & TV, Dreamin’ Dolphin Film, Eagle Eye Filmproduktion, Fish Blowing Bubbles, Traumhaus Studios, Zooper Film;
- Прокат в России: «Наше кино»;
- Жанр: мультфильм, комедия, приключения;
- Страна: Германия;
- Год: 2024;
- Премьера: 26 сентября 2024;
- Возрастное ограничение: 6+;
- Продолжительность: 87 минут.