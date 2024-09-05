Опубликован трейлер семейного мультфильма «Команда монстров»

Кинопрокатная компания «Наше кино» представила официальный трейлер приключенческой анимации «Команда монстров». Новый захватывающий мультфильм для всей семьи появится на больших экранах 26 сентября.

© Popcake.tv

В центре сюжета – дружелюбное приведение Элли, которая живет в заброшенном особняке со своим дядей Чемберленом. День за днем она изучает «привидениеведение» – науку о том, как наводить ужас на людей. Вот только Элли не похожа на других призраков. Вместо того, чтобы проноситься сквозь стены, она предпочитает проходить в дверь, а ещё совершенно не хочет учиться пугать людей, ей нравится быть доброй и обходительной.

У героини есть суперспособности, которых она стесняется. Когда Элли сильно расстраивается, вокруг начинают бить молнии. Однажды такая вспышка неконтролируемых эмоций превращает ее собственный дом в руины, а дядя бесследно исчезает. Чтобы отыскать пропавшего родственника, Элли отправляется в полное опасностей путешествие в город людей.

© Popcake.tv

Вскоре она знакомится с другими монстрами: артистичным вампиром-вегетарианцем Рольфом, девушкой-йети Мартой, которая обожает смотреть телевизионное шоу талантов, а также скромным Франкенштейном Кнарфом, коллекционирующим разные предметы. Вместе героям предстоит преодолеть разногласия и объединить усилия, чтобы помочь Элли и другим монстрам, оказавшимся в беде, а еще решиться на самый безумный шаг – открыться новому, неизведанному им миру.

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Синопсис: Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами! День за днем она изучает «привидениеведение» – науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и её команде монстров предстоит отправиться в город людей – путешествие, полное приключений и опасностей.

«Команда монстров» / Elli and her monster team