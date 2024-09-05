Кто исполнит главные роли в комедии об автогонках режиссера Алека Берга

Ив Хьюсон («Тесла», «Флора и сын») и Мюррэй Бартлетт («Белый лотос», «Добро пожаловать в Чиппендейлс») исполнят главные роли в комедийном сериале об автогонках «Downforce» видеосервиса Hulu.

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Как сообщает Variety, проект был запущен в производство еще в мае 2024 года. По сюжету, взрослая дочь владельца легендарной гоночной команды возвращается в семейный бизнес после многих лет разлуки. Бартлетт сыграет роль сэра Тревора - основателя и владельца команды», а Хьюсон - его дочь Викторию, проницательного и жесткого инвестиционного банкира которая возвращается в главный офис. Она разбирается в бизнесе, он разбирается в гонках, и вместе им предстоит разобраться в своих отношениях и найти общий язык, чтобы не разрушить наследие команды.

Сценарий написали Адам Каунти («Психиатр по соседству», «Беги») и Алек Берг («Барри», «Диктатор»), которые вместе работали над «Силиконовой долиной». Они оба будут продюсировать проект, а Берг выступит и в качестве режиссера.