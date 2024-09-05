Вышел первый трейлер «Землевладельца» от создателя «Йеллоустоуна»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер драматического сериала «Землевладелец». Над шоу работает режиссёр Тейлор Шеридан — постановщик «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки».

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Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет рассказывает о современном нефтяном бизнесе в США: история крутится вокруг талантливого менеджера и нефтяного магната. Другие детали истории пока не раскрываются.

В актёрский состав вошли Билли Боб Торнтон («Отточенное лезвие», «Серый человек»), Джон Хэмм («Безумцы»), Эли Лартер («Обитель зла»), Деми Мур («Несколько хороших парней») и Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте»).

Сериал «Землевладелец» стартует 17 ноября в стриминговом сервисе Paramount+.