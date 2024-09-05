Пингвин терроризирует Готэм и Кологривый в проклятом городе: что посмотреть

С 5 по 12 сентября девочка-подросток сбегает от деспотичной Анны Михалковой, школьница обвиняет Стаса Старовойтова в изнасиловании, Кейси Аффлек сходит с ума в космосе, Никита Кологривый бегает от теней в проклятом городишке, убийство мешает Николь Кидман женить сына, Кевин Харт и Сэмюэль Л. Джексон грабят толстосумов и Коллин Фаррелл ссорится с мафией и громит Готэм-сити. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера фильма "Пингвин"

«Обе две»

<img class="" src=""/>

Главная героиня четырнадцатилетняя Глаша живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать режиссером. Однако после смерти родственницы опеку над ней берет деспотичная тетка Валя. Не желая следовать ее правилам, Глаша решает сбежать в Москву к младшей и более мягкой тете Ане. Но, оказавшись в столице, главная героиня сталкивается с неожиданным поворотом событий, который вынуждает ее вместе с Аней отправиться в захватывающее путешествие.

В конце концов встреча Глаши и Ани становится не просто историей о побеге и приключении, но и о поиске места в мире, где каждая из них может быть собой. Путешествие меняет их внутреннее восприятие себя, и, обретая свободу, они начинают понимать, что настоящий риск — это не убежать от своих проблем, а смело встретить их, открывая новые горизонты.

«Лгунья»

<img class="" src=""/>

Семнадцатилетняя Ева устраивается на подработку в кафе на время летних каникул. Она надеется завести новых друзей и найти любовь. В конце августа в кафе заглядывает известный эстрадный певец, чтобы выпить чашечку кофе. Но, будучи в плохом настроении, срывается на молоденькой официантке.

Главная героиня оскорбляется и выбегает в переулок у кафе, артист пытается ее догнать, чтобы объясниться и извиниться. Однако Ева кричит и обвиняет его в попытке изнасилования. Так, главная героиня, в жизни которой ничего до этого не происходило, оказывается втянутой в водоворот событий, который она уже не может контролировать. А ложь, произнесенная в порыве эмоций, как будто сама по себе начинает жить и рушить жизни всех причастных.

<img class="" src=""/>

Премьера: 5 сентября;

5 сентября; Где смотреть: в кинотеатрах;

в кинотеатрах; В ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишберн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Марк Эбулу, Николет Барабаш;

Кейси Аффлек, Лоренс Фишберн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Марк Эбулу, Николет Барабаш; Зачем смотреть: психологический научно-фантастический триллер о космосе со звездой «Матрицы» Лоренсом Фишберном и Кейси Аффлеком.

Группа астронавтов совершает многолетнюю миссию к спутнику Сатурна Титану. Спустя два года после ее начала они готовятся к рискованному маневру по ускорению, в результате которого их может выбросить как на Титан, так и в открытый космос. Один из членов экипажа Джон замечает, что реальность вокруг него начинает размываться. Он видит странные видения: знакомые лица, прочитанные книги, экраны, которые мерцают и порой показывают несуществующие вещи.

Он становится менее внимательным к своим обязанностям и порой, погружаясь в воспоминания, теряет связь с реальностью. Когда наступает время решающего маневра, члены экипажа начинают беспокоиться: смогут ли они полагаться на него в критический момент. Напряжение достигает своего предела, и ощущается, что каждый миг может стать последним.

«Затерянные»

<img class="" src=""/>

Четверо коллег отправляются в командировку в надежде получить всеобщее признание. Они планируют представить на важной конференции проект, который может изменить их карьеру. Однако попадают в городок, зловещая атмосфера которого давит на них, заставляя чувствовать себя не в своей тарелке. Они надеются, что это всего лишь временные трудности: дороги закрыты из-за непогоды, а связь с внешним миром пропала из-за сбоя в местной телефонной сети. Но с каждой минутой это чувство исчезает, и на его место приходит страх.

Они сталкиваются с подозрительными местными жителями, которые кажутся не совсем нормальными: их взгляды таинственны и полны недовольства, они постоянно шепчутся на незнакомом языке. Один из коллег предлагает следовать за указателями на край городка. Они с трудом находят путь через запутанные улочки и старинные здания, однако каждая попытка покинуть этот зловещий город лишь усугубляет их положение. Откуда ни возьмись начинают появляться странные существа — они выглядят как тени, скользящие по стенам.

«Идеальная пара»

<img class="" src=""/>

В центре сюжета — свадьба Бенджи Уинбери. Его семья сказочно богата и может позволить устроить торжество в роскошном особняке на берегу Атлантического океана на острове Нантакет. Однако за несколько часов до церемонии в гавани находят тело подружки невесты. Несколько десятков гостей начинают подозревать друг друга, и с каждой минутой напряжение нарастает. Шеф полиции Дэн Картер с недоверием смотрит на сверкающие улыбки присутствующих, которые маскируют нечто большее, чем просто радость от предстоящей свадьбы.

По мере того как полицейский начинает расшифровывать улики и переплетать их с показаниями свидетелей, он сталкивается с коварными интригами и уловками. Погибшая скрывала тайны, о которых никто не догадывался. Каждое слово, произнесенное за праздничным столом, становится не просто формальностью, а потенциальным ключом к разгадке. Картер понимает, что на самом деле более тысячи тонких нитей связывают этих людей друг с другом и с загадочной смертью в гавани.

«Бойцовская ночь: Афера на миллион»

<img class="" src=""/>

Премьера: 5 сентября;

5 сентября; Где смотреть: Peacock;

Peacock; В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл, Икси Букер, Нала Томпсон, Аткинс Эстимонд, Шон Александр Томпсон;

Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл, Икси Букер, Нала Томпсон, Аткинс Эстимонд, Шон Александр Томпсон; Зачем смотреть: сериал об одном из крупнейших ограблений в истории США, произошедшем в ночь возвращения Мухаммеда Али в бокс.

Фильм рассказывает о событиях 1972 года, когда американский боксер Мухаммед Али одержал победу над Джерри Куорри. Это мероприятие привлекло множество знаковых фигур и знаменитостей, поэтому мошенники решили воспользоваться ажиотажем вокруг возвращения культового бойца в бокс после дисквалификации.

На входе они раздают листовки с приглашением на вечеринку после боя. Сотни состоятельных людей попадают в сети аферистов и становятся жертвами жуткого ограбления. Многие из них не решаются обращаться в полицию из-за сомнительного источника своих средств.

«Пингвин»

<img class="" src=""/>

Премьера: 5 сентября;

5 сентября; Где смотреть: HBO Max;

HBO Max; В ролях: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Майлс Хамфус, Хантер Эмери, Джошуа Битон, Эмили Мид, Риз Койро, Оуэн Асталош, Крэйг Уолкер;

Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Майлс Хамфус, Хантер Эмери, Джошуа Битон, Эмили Мид, Риз Койро, Оуэн Асталош, Крэйг Уолкер; Зачем смотреть: спин-офф «Бэтмена» о злодее Пингвине с неузнаваемым в гриме Колином Фарреллом в главной роли.

Действие сериала разворачивается через неделю после событий оригинального фильма. В Готэме разворачивается настоящая война за власть. Освальд Кобблпот, более известный как Пингвин, считает, что после смерти босса мафии Кармайна Фальконе он заслуживает занять его место. Обладая хитрым умом и жестокими методами, он пытается укрепить свои позиции и заручиться поддержкой лояльных ему людей.

Однако в борьбу вмешивается дочь Фальконе София. Она не собирается отказываться от прав на наследие отца и использует все свои связи и ресурсы, чтобы вернуть контроль над криминальным миром Готэма. София заставляет сторонников Фальконе признать ее лидером. Кровавая борьба между Пингвином и Софией выливается в уличные столкновения, предательства и неожиданные альянсы. Оба пытаются наладить связи с другими преступными группировками, чтобы укрепить свои позиции.