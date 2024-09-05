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Кологривый в плену кошмаров, Аффлек сходит с ума: что смотреть на неделе

С 5 по 12 сентября девочка-подросток сбегает от деспотичной Анны Михалковой, школьница обвиняет Стаса Старовойтова в изнасиловании, Кейси Аффлек сходит с ума в космосе, Никита Кологривый бегает от теней в проклятом городишке, убийство мешает Николь Кидман женить сына, Кевин Харт и Сэмюэль Л. Джексон грабят толстосумов и Коллин Фаррелл ссорится с мафией и громит Готэм-сити. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Пингвин терроризирует Готэм и Кологривый в проклятом городе: что посмотреть
© Кадр из трейлера фильма "Пингвин"

«Обе две»

Главная героиня четырнадцатилетняя Глаша живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать режиссером. Однако после смерти родственницы опеку над ней берет деспотичная тетка Валя. Не желая следовать ее правилам, Глаша решает сбежать в Москву к младшей и более мягкой тете Ане. Но, оказавшись в столице, главная героиня сталкивается с неожиданным поворотом событий, который вынуждает ее вместе с Аней отправиться в захватывающее путешествие.

В конце концов встреча Глаши и Ани становится не просто историей о побеге и приключении, но и о поиске места в мире, где каждая из них может быть собой. Путешествие меняет их внутреннее восприятие себя, и, обретая свободу, они начинают понимать, что настоящий риск — это не убежать от своих проблем, а смело встретить их, открывая новые горизонты.

«Лгунья»

Семнадцатилетняя Ева устраивается на подработку в кафе на время летних каникул. Она надеется завести новых друзей и найти любовь. В конце августа в кафе заглядывает известный эстрадный певец, чтобы выпить чашечку кофе. Но, будучи в плохом настроении, срывается на молоденькой официантке.

Главная героиня оскорбляется и выбегает в переулок у кафе, артист пытается ее догнать, чтобы объясниться и извиниться. Однако Ева кричит и обвиняет его в попытке изнасилования. Так, главная героиня, в жизни которой ничего до этого не происходило, оказывается втянутой в водоворот событий, который она уже не может контролировать. А ложь, произнесенная в порыве эмоций, как будто сама по себе начинает жить и рушить жизни всех причастных.

«Ускорение»

  • Премьера: 5 сентября;
  • Где смотреть: в кинотеатрах;
  • В ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишберн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Марк Эбулу, Николет Барабаш;
  • Зачем смотреть: психологический научно-фантастический триллер о космосе со звездой «Матрицы» Лоренсом Фишберном и Кейси Аффлеком.

Группа астронавтов совершает многолетнюю миссию к спутнику Сатурна Титану. Спустя два года после ее начала они готовятся к рискованному маневру по ускорению, в результате которого их может выбросить как на Титан, так и в открытый космос. Один из членов экипажа Джон замечает, что реальность вокруг него начинает размываться. Он видит странные видения: знакомые лица, прочитанные книги, экраны, которые мерцают и порой показывают несуществующие вещи.

Он становится менее внимательным к своим обязанностям и порой, погружаясь в воспоминания, теряет связь с реальностью. Когда наступает время решающего маневра, члены экипажа начинают беспокоиться: смогут ли они полагаться на него в критический момент. Напряжение достигает своего предела, и ощущается, что каждый миг может стать последним.

«Затерянные»

Четверо коллег отправляются в командировку в надежде получить всеобщее признание. Они планируют представить на важной конференции проект, который может изменить их карьеру. Однако попадают в городок, зловещая атмосфера которого давит на них, заставляя чувствовать себя не в своей тарелке. Они надеются, что это всего лишь временные трудности: дороги закрыты из-за непогоды, а связь с внешним миром пропала из-за сбоя в местной телефонной сети. Но с каждой минутой это чувство исчезает, и на его место приходит страх.

Они сталкиваются с подозрительными местными жителями, которые кажутся не совсем нормальными: их взгляды таинственны и полны недовольства, они постоянно шепчутся на незнакомом языке. Один из коллег предлагает следовать за указателями на край городка. Они с трудом находят путь через запутанные улочки и старинные здания, однако каждая попытка покинуть этот зловещий город лишь усугубляет их положение. Откуда ни возьмись начинают появляться странные существа — они выглядят как тени, скользящие по стенам.

«Идеальная пара»

  • Премьера: 5 сентября;
  • Где смотреть: Netflix;
  • В ролях: Дакота Фаннинг, Николь Кидман, Ив Хьюсон, Лив Шрайбер, Мэган Фэйхи, Майкл Бич, Джек Рейнор, Билли Хоул, Ник Сирси, Майкл МакГрэйди;
  • Зачем смотреть: экранизация одноименного романа американской писательницы Элин Хильдебранд с Николь Кидман и Дакотой Фаннинг в главных ролях.

В центре сюжета — свадьба Бенджи Уинбери. Его семья сказочно богата и может позволить устроить торжество в роскошном особняке на берегу Атлантического океана на острове Нантакет. Однако за несколько часов до церемонии в гавани находят тело подружки невесты. Несколько десятков гостей начинают подозревать друг друга, и с каждой минутой напряжение нарастает. Шеф полиции Дэн Картер с недоверием смотрит на сверкающие улыбки присутствующих, которые маскируют нечто большее, чем просто радость от предстоящей свадьбы.

По мере того как полицейский начинает расшифровывать улики и переплетать их с показаниями свидетелей, он сталкивается с коварными интригами и уловками. Погибшая скрывала тайны, о которых никто не догадывался. Каждое слово, произнесенное за праздничным столом, становится не просто формальностью, а потенциальным ключом к разгадке. Картер понимает, что на самом деле более тысячи тонких нитей связывают этих людей друг с другом и с загадочной смертью в гавани.

«Бойцовская ночь: Афера на миллион»

  • Премьера: 5 сентября;
  • Где смотреть: Peacock;
  • В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл, Икси Букер, Нала Томпсон, Аткинс Эстимонд, Шон Александр Томпсон;
  • Зачем смотреть: сериал об одном из крупнейших ограблений в истории США, произошедшем в ночь возвращения Мухаммеда Али в бокс.

Фильм рассказывает о событиях 1972 года, когда американский боксер Мухаммед Али одержал победу над Джерри Куорри. Это мероприятие привлекло множество знаковых фигур и знаменитостей, поэтому мошенники решили воспользоваться ажиотажем вокруг возвращения культового бойца в бокс после дисквалификации.

На входе они раздают листовки с приглашением на вечеринку после боя. Сотни состоятельных людей попадают в сети аферистов и становятся жертвами жуткого ограбления. Многие из них не решаются обращаться в полицию из-за сомнительного источника своих средств.

«Пингвин»

Действие сериала разворачивается через неделю после событий оригинального фильма. В Готэме разворачивается настоящая война за власть. Освальд Кобблпот, более известный как Пингвин, считает, что после смерти босса мафии Кармайна Фальконе он заслуживает занять его место. Обладая хитрым умом и жестокими методами, он пытается укрепить свои позиции и заручиться поддержкой лояльных ему людей.

Однако в борьбу вмешивается дочь Фальконе София. Она не собирается отказываться от прав на наследие отца и использует все свои связи и ресурсы, чтобы вернуть контроль над криминальным миром Готэма. София заставляет сторонников Фальконе признать ее лидером. Кровавая борьба между Пингвином и Софией выливается в уличные столкновения, предательства и неожиданные альянсы. Оба пытаются наладить связи с другими преступными группировками, чтобы укрепить свои позиции.

Фильмы и сериалы
Ускорение
Матрица
Бэтмен
Никита Кологривый
Майкл Бич
Максим Карушев
Янина Лакоба
Кристин Милиоти
Марьяна Спивак
Алексей Розин
Дэвид Моррисси
Алина Федорова
Филипп Бледный
Семен Фурман
Роман Каримов
Дмитрий Куличков
Кирилл Кяро
Юлия Марченко
Анастасия Власова
Стас Старовойтов
Дэн Картер
Дмитрий Блохин
Ив Хьюсон
Эмили Мид
Колин Фаррелл
Артем Цуканов
Валентина Мазунина
Егор Корешков
Кристина Асмус
Анна Михалкова
Николь Кидман
Мухаммед Али
Джек Рейнор
Лоренс Фишберн
Кевин Харт
Netflix