Вышел новый трейлер сказки «Злая: Часть первая» по «Волшебнику страны Оз»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала второй большой трейлер сказки «Злая: Часть первая» c Арианой Гранде в главной роли. В ролике показали завораживающие виды на страну Оз, главных героинь ленты и их магические способности.

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Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Лента расскажет о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Синтия Эриво, Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится 28 ноября, а второй — 26 ноября 2025 года.