В мире кинематографа музыка играет не менее важную роль, чем визуальный ряд. Она способна усилить эмоциональное воздействие сцены и создать нужное настроение.

Так режиссер фильма Шон Леви решил использовать культовую песню Мадонны «Like a Prayer» в фильме «Дэдпул и Росомаха». Однако путь к включению этого трека в саундтрек картины оказался непростым.

Мадонна, икона поп-музыки, известна своим крайне избирательным подходом к лицензированию собственных песен для использования в кино и на телевидении.

Кем были все росомахи в фильме «Дэдпул 3»

Чтобы получить согласие певицы на использование «Like a Prayer», режиссеру фильма Шону Леви пришлось пойти на беспрецедентные меры. Он организовал личную встречу с Мадонной, во время которой продемонстрировал ей сцену из фильма, где планировалось использовать песню. Этот шаг был рискованным, но необходимым для того, чтобы убедить артистку в уместности использования ее хита в контексте фильма.

Интересно, что ситуации неожиданно поспособствовало увлечение сына Мадонны. Оказалось, что он является большим поклонником Дэдпула. Так легендарный трек стал частью картины.

Об этом рассказала в своем видео блогер @kachkovkaia.