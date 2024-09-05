Создатели сериала «Очень странные дела» готовят новый проект для Netflix

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы готовят новый проект для Netflix – мистический детективный сериал под названием «The Boroughs». Как сообщает Deadline, в касте заявлены Альфред Молина («Шоколад», «Три-Пайнс»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза», «Подай знак»), Элфри Вудард («Отцовство», «Летний лагерь»), Денис О’Хэр («Даласский клуб покупателей», «Американские истории ужасов»), Кларк Питерс («Человек, который упал на Землю», «Пятеро одной крови») и Билл Пуллман («Тёмные воды», «Грешница»).

© globallookpress

Действие разворачивается в живописном пенсионном сообществе, где группа маловероятных героев должна объединиться, чтобы помешать потусторонней угрозе украсть то единственное, чего у них нет, - время. Сценарий написали Уилл Мэтьюз («Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления», «Жизнь за год») и Джеффри Эддисс, которые являются также шоураннерами проекта, а режиссером станет Бен Тэйлор («Сексуальное просвещение»).