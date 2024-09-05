Чем закончился сериал «Третье сентября»

Рассказываем о финале шоу

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Сериал «Третье сентября» уже закончился: 5 сентября вышли последние две серии, а теперь зрители узнали развязку очередной версии «Дня сурка». Но не все могли посмотреть восемь эпизодов, а узнать, чем же всё закончилось — хочется.

Что было на видео: почему Маша убегала?

Главной интригой всего сериала было таинственное видео, после просмотра которого невеста Маша постоянно убегала. Жених Витя в течение всего сериала выяснял, что же такого он совершил 2 сентября (за день до свадьбы на мальчишнике), успев даже примирить бандита Утёса и его возлюбленную.

Однако таинственным видео оказалось пьяное признание Вити: там он говорит:

«Милая Майя, привет, хочу тебе сказать один секрет: я тебя очень люблю».

Майя — это бывшая героя, которая постоянно и отправляла видео его невесте.

Впрочем, моментально становится понятно, что на самом деле Майя обрезала важную часть ролика, ведь нам сразу показывают съёмку этого пьяного признания, где Витя говорит:

«Маша, милая моя...».

Он записывал это видео Маше, но случайно отправил Майе, а «моя» можно услышать и как «Майя».

В итоге Маша наконец-то никуда не убегает, а герои счастливо продолжают праздновать свою свадьбу и наконец-то наступает 4 сентября.

Что произошло на мальчишнике 2 сентября?

Ничего особенного. Парни напились в баре, после чего ушли в другой, где встретили компанию девушек — одна из них оказалась девушкой местного бандита. Она была обижена на него из-за того, что спустя 10 лет отношений он никак не женится на ней. В итоге они решают украсть его яхту, где тусят и снимают провокационное видео для Утёса.

После этого Витя снимает ролик для Маши, но, случайно отправив его Майе в пьяному бреду, пытается отменить отправку, в итоге выбросив телефон в воду. Осознав, что это не поможет, он прыгает за ним в воду. Сразу после за ним прыгают его друзья. Так и начинается сериал, когда они просыпаются на берегу.

Как они оказались в закольцованном дне?

Исполнитель известной песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский несколько раз появляется в сериале. Когда он видит, что герои осознали все свои ошибки (решили признаться во всём, а не выдумывать разные отмазки) — отпускает их, давая возможность продолжать свою жизнь.