Актриса Чабанюк намекнула на выход мультфильма по передаче «‎Спокойной ночи, малыши!»

Актеры, озвучивающие персонажей детского телешоу «Спокойной ночи, малыши!», в беседе с kp.ru намекнули на выход мультфильма по передаче.

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В ответ на вопрос журналиста, почему про Смешариков и Фиксиков мультфильмы есть, а про героев телешоу Хрюшу и Степашку нет, «проговорилась» голос Хрюши — актриса Оксана Чабанюк.

«Мы были в играх всяких, были анимационные образы. И еще будут. Но это наш волшебник Александр Викторович Митрошенков объявит на всю страну. Конечно, самое главное еще впереди!» — сказала она.

Митрошенков — президент «Трансконтинентальной МедиаКомпании», которая выпускает «Спокойной ночи, малыши».

1 сентября 2024 года передаче «Спокойной ночи, малыши» исполнилось 60 лет. Это одна из самых старых программ российского телевидения — в компании Хрюши, Фили и Степашки выросли несколько поколений детей. Вели ее дикторы советского ТВ, актеры, музыканты и даже королева красоты. «Газета.Ru» рассказала о самых любимых ведущих передачи.