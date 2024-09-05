Режиссер Сарик Андреасян рассказал, какие фильмы его привлекают

Российский режиссер Сарик Андреасян рассказал, что всегда мечтал снять множество разных фильмов. На пресс-показе картины «Любовь зла» он поделился, что постепенно исполняет свои мечты на съемочной площадке. В частности, его привлекают экранизации классических произведений, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что в дальнейшем планирует снять кино по роману Льва Толстого «Война и мир».

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«Да я много о чем мечтал снять кино. И, в принципе, понемногу свои мечты осуществляю. Мы сейчас снимаем "Сказку о царе Салтане", экранизируем Пушкина, в будущем будем снимать "Войну и мир". Поэтому все своим мечты я понемногу осуществляю, чем очень доволен», — поделился Андреасян.

Ранее режиссер новой экранизации «Евгения Онегина» и сериала «Чикатило» Сарик Андреасян поддержал идею переснимать классику кинематографа. По его мнению, это необходимо для современных поколений, которым «нужен понятный киноязык». Он подчеркнул, что любители классических вариаций кинолент и так будут их пересматривать. Однако, по его словам, для молодежи нужно эти картины создавать заново.

В конце августа также стало известно, что Азербайджан рассматривает возможность совместно с Россией снимать ремейки старых фильмов, которые популярны среди русскоязычного населения республики. По словам руководителя департамента креативных индустрий и цифрового развития Минкультуры страны Рашада Азизова, в планах также создание новинок, которые объединят аудитории обоих государств.