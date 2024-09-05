С какими трудностями столкнулись создатели сериала «Тайны Карениной»

Павел Басинский и создатели документально-игрового сериала "Тайны Карениной" рассказали, насколько трудно было работать над проектом и можно ли назвать Каренину счастливой.

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17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и KION стартовал документально-игровой сериал "Тайны Карениной" в шести сериях. В нем зрители шаг за шагом следили за жизнью одной из самых известных литературных героинь: от брака с почтенным Карениным и знакомства с бойким Вронским до трагической смерти на железнодорожных путях. Разбираться в тайнах жизни Карениной и самого романа публике помогали обаятельные проводники: писатель Павел Басинский и телеведущая Фекла Толстая, праправнучка писателя. А еще к выходу сериала на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге открылась одноименная выставка, да не простая, а с иммерсивным аудиоспектаклем в комплекте.

Как все это относится к Московской книжной ярмарке, проходящей в столичном "Экспоцентре" в начале сентября? Ответ прост - в основу сериала легла книга Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной". И ее автор - вместе с создателями сериала - пришел пообщаться с читателями (и зрителями).

Первым делом Павел Валерьевич попытался едва ли не в прямом эфире проанализировать выдающуюся популярность "Анны Карениной":

«Я сам даже не знаю, почему, но так получилось, что именно этот роман Толстого рождает экранизации, театральные версии, комиксы, проекты всевозможные. Он идеален для интерпретаций. Может быть, потому что он очень насыщен человеческим материалом. Там очень много интересных героев, очень интересные отношения психологические между людьми».

Еще одним фактором, по мнению Басинского, является наша несколько иррациональная влюбленность в XIX век.

«Я бы не хотел жить конечно в XIX веке, когда не было антибиотиков, когда не было толком электричества, я уж не говорю про интернет, - признался писатель. - Но мы все-таки идеализируем XIX век, а "Анна Каренина" - это идеальный роман о XIX веке. Там есть все о XIX веке - от скачек до суда, балов, сельского хозяйства, театров…»

Анна Колчина, автор идеи и креативный продюсер сериала, подхватила слово и по секрету рассказала, что проект вырос именно из книги Павла.

«Я была влюблена в нее и принесла своим коллегам, - призналась она. - И потом, когда мы начали уже работать над историей, надо было придумывать концепцию - как рассказывать».

Так родилась идея с кастингом в несуществующую экранизацию "Карениной", которую по сюжету проходят звезды кино, благодаря которой у создателей получилось органично соединить художественное и документальное. К слову, для российского кино это случай уникальный - так у нас еще никто не делал.

Шоураннер проекта Анастасия Корецкая поспешила уточнить, что создатели попытались найти актеров, которые визуально соответствовали бы своим книжным прототипам - и это оказалось той еще задачкой.

«Честно говоря, у нас в этом проекте много что начиналось со слов "Это полное безумие, мы не сможем это сделать". Мы не сможем снять сериал по нон-фикшн книге - "это безумие", мы не сможем сделать выставку - "это безумие", и так далее. Но мы все вместе прорывались через это, и надо сказать, что вот эта дистанция, которая есть между людьми XXI века и XIX - мы об нее все время спотыкались».

Однако и с этим удалось справиться. Даже достать для съемок и для выставки антикварное нижнее белье - и то получилось. Ведь уговорить на такое музейщиков - сами понимаете.

Словом, было понятно, что создатели сериала и выставки - довольны результатом и счастливы. Чего, конечно, не скажешь о Карениной; как резонно заметил Басинский, "сложно назвать счастливой женщину, которая бросается под поезд". Но дело, как уверяет Павел Валерьевич, даже не в этом:

«Роман Толстого - он по своим временам был очень революционным. Потому что считалось, что литература должна объяснять жизнь, она должна вносить какие-то формулировки о жизни, учить жизни. В "Анне Карениной" ничего этого нет, "Анна Каренина" - это роман, который абсолютно равен жизни. И как в жизни мы не можем расставить акценты - кто прав, кто виноват, кто счастлив, кто несчастлив - так и здесь».

Так что если вы все-таки надеялись выяснить, какая история Анны Карениной - подлинная, - спешим разочаровать.

«К нам приходят люди и говорят - "мы считаем, что баба была неправа", - со вздохом сообщила Корецкая. - Другие приходят и говорят - "он был сухой, противный, все понятно". То есть даже после того, как Павел Валерьевич написал книжку, мы сняли сериал и выставку сделали - все равно никакого окончательно мнения на тему того, что же там произошло, так и не случилось».

И этой полифонии создатели крайне рады - так ведь, и правда, только интереснее.